Driessen keihard in oordeel: ‘De KNVB liet zich chanteren door de UEFA’

Valentijn Driessen haalt in zijn column voor De Telegraaf hard uit naar het bestuur van de KNVB. Hij vindt dat de bond slecht heeft gehandeld en geen daadkracht heeft getoond bij de besluitvorming over het eventuele einde van het Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Ook na de persconferentie van Mark Rutte, waarin werd aangekondigd dat betaald voetbal verboden is tot 1 september, is er nog geen definitieve streep onder de huidige jaargang gezet.

De KNVB wil eerst in gesprek met de UEFA, om vervolgens vrijdag met de clubs in gesprek te gaan over de consequenties. “Het komt allemaal niet sterk en besluitvaardig over, maar dat is de makke van de KNVB en de onzichtbare directeur Eric Gudde al sinds het uitbreken van de coronacrisis begin maart”, aldus Driessen in de krant. “De regie heeft nooit in Zeist gelegen, maar altijd elders en dat is de grootste Nederlandse sportbond onwaardig. Zoals het onwaardig is dat de clubs gezamenlijk nooit ‘een gezicht’ hebben gehad om hun belangen op een goede manier te verdedigen in de samenleving.”

Driessen is van mening dat de pandemie lange tijd onderschat is door zowel de KNVB als een groot aantal clubs. “Zelfs toen Ajax, PSV en AZ luid en duidelijk verkondigden dat ze niet verder wilden spelen, de burgemeester van Eindhoven profvoetbal deze zomer niet zou toestaan, virologen het ondenkbaar achtten nog een voetbalwedstrijd af te werken voor de zomer en spelen op anderhalve-meter onbestaanbaar is, werd maar vastgehouden aan de strohalm van uitspelen van de competitie”, vervolgt de chef voetbal van het dagblad. “De KNVB liet zich chanteren door de Europese voetbalbond UEFA. Mede uit angst voor het schaden van persoonlijke relaties. Zo moet de toekomstige plaats van bondsvoorzitter Just Spee in het UEFA-bestuur worden veiliggesteld.”

De KNVB meldde dinsdagavond dat het voornemens is om het seizoen te beëindigen. Driessen had graag gezien dat de bond direct een streep onder de jaargang had gezet. “De laatste beslissingshobbel die op de weg ligt, is de sportieve afwikkeling van de huidige competitie. Ook die is in handen van de KNVB en in het bijzonder Eric Gudde en zijn collegadirecteur Jean-Paul Decossaux. Als organisator van de competitie moet daarover zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft. Dat kan alleen als ze in Zeist eindelijk daadkracht tonen en stevig de leiding pakken. Neem een besluit over de landstitel, de Europese tickets, promotie en degradatie. Daar zijn allerlei financiële consequenties aan verbonden, maar dat is voor rekening van de clubs onderling.”

