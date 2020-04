Paris Saint-Germain kan zich mengen in strijd om Oranje-international

Paris Saint-Germain kan zich mengen in de strijd om Patrick van Aanholt, zo schrijft het Eindhovens Dagblad zondagavond. Op basis van bronnen rond de linksback meldt de regionale krant dat Van Aanholt in beeld is als potentiële opvolger van Layvin Kurzawa. Ondertussen heeft ook PSV nog interesse in de vleugelverdediger van Crystal Palace.

In de winter hengelde PSV al naar de tienvoudig international van Oranje, maar uiteindelijk werd Ricardo Rodríguez gestrikt als nieuwe linksback. De Zwitser wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van AC Milan. Volgens de krant is zijn salaris een struikelblok om hem definitief in te lijven. "Zeker als de club moet bezuinigen omdat door de corona-crisis de inkomsten verschrompelen, zal het uiteraard nog lastiger worden om hem over te nemen van AC Milan", zo klinkt het.

De toekomst van Kurzawa bij PSG is nog onduidelijk. De dertienvoudig international van Frankrijk beschikt over een aflopend contract en leek voor een transfervrij vertrek te staan. Eerder deze week berichtte Foot Mercato echter dat sportief directeur Leonardo in gesprek wil met de vertegenwoordigers van Kurzawa om toch nog over een contractverlenging te praten. Arsenal en Barcelona zouden belangstelling hebben voor de vleugelverdediger.

Kurzawa stond dit seizoen maar negen keer in de basis van PSG, omdat Thomas Tuchel vaak de voorkeur gaf aan Juan Bernat. Een vertrek is zodoende nog altijd een realistisch scenario. Van Aanholt, 29 jaar, heeft een contract tot de zomer van 2021 bij Crystal Palace. Zondag hintte hij via Instagram nog voorzichtig naar een toekomst in Eindhoven. Toen hij twee afbeeldingen plaatste van zichzelf in een shirt van Crystal Palace, en zijn volgers vroeg welke afbeelding mooier was, reageerde een fan van PSV met de opmerking dat hij Van Aanholt liever in het shirt van zijn club ziet. "Wie weet, maybe soon", reageerde de back, die van 2005 tot 2007 al in de jeugdopleiding van PSV speelde.