‘Ik ben naar Feyenoord gekomen om misschien weer een transfer te maken’

Oguzhan Özyakup weet zich tijdens de stop van de Eredivisie fit te houden. De middenvelder van Feyenoord werd vrijdag geïnterviewd tijdens een livestream van het Yunus Emre Instituut, een aan de Turkse overheid gelieerde non-profitorganisatie. Het evenement droeg de titel #EvdeKalZindeKal, ofwel 'blijf thuis, blijf fit'. Özyakup benadrukte het belang van sport voor de gezondheid.

De coronacrisis leidt volgens de spelmaker, die door Feyenoord wordt gehuurd van Besiktas, alom tot bezinning. Het feit dat mensen niet meer naar buiten kunnen belicht volgens Özyakup het belang van een gezonde levensstijl. "Ik denk dat we ons beter bewust worden van bepaalde dingen. Sport is heel belangrijk voor je gezondheid", beklemtoonde Özyakup tijdens het evenement waar ook de Turkse ministers van Sport en van Cultuur aan deelnamen. "Ik hoop dat mensen thuis aan sport blijven doen, ook als we hier doorheen zijn gekomen."

In het interview werd hij gevraagd naar zijn eigen ontwikkeling als voetballer en naar de manier waarop hij zich fit houdt. Özyakup kwam aan het eind van januari naar Feyenoord en speelde sindsdien vier officiële duels. Mede door blessureleed is zijn start nog niet daverend, maar tijdens zijn debuutwedstrijd tegen FC Emmen (3-0) in de Eredivisie kwam hij wel tot scoren. "Bij Besiktas had ik het moeilijk", erkende de 43-voudig international van Turkije volgens Hürriyet. "Ik ben naar Feyenoord gekomen om beter te worden en om misschien weer een transfer te maken."

"Ik ben nu in Nederland en het gaat goed met me", vervolgt Özyakup. "De club heeft ons een trainingsschema opgestuurd en we hebben apparaten om mee te trainen. De training die wordt voorgeschreven duurt 45 minuten. In Nederland mag je naar buiten, maar niet met meer dan drie mensen. Ik doe in mijn eentje aan hardlopen. Een vriend van me heeft een sportschool en bij hem kan ik ook trainen, al houden we afstand." Naar verluidt heeft Feyenoord geen optie tot koop in het huurcontract bedongen, maar volgens Fanatik deed het onlangs wel een bod van anderhalf miljoen euro om Özyakup na dit seizoen te kunnen behouden. Besiktas zou echter inzetten op minstens vijf miljoen euro voor de geboren Zaandammer, wiens contract nog twee jaar doorloopt.

De Telegraaf meldde donderdag dat Özyakup zelf openstaat voor een langer verblijf in Rotterdam. Het kan voor Feyenoord echter moeilijk worden om zijn salaris te voldoen, zei clubwatcher Marcel van der Kraan. "Özyakup ligt nog tot 2022 vast in Turkije en heeft daar netto een salaris dat zelfs de best verdienende Feyenoorder niet bruto toucheert", liet Van der Kraan weten. "Dan hebben we het nog niet over de transfersom gehad. Financieel voor Feyenoord dus onhaalbaar, tenzij zijn club hem subsidieert. Alleen dan heeft Feyenoord een kans. De speler zelf wil wel hier blijven."