Ergernis over ‘ondergewaardeerde’ Bale: ‘Meer prijzen dan Zidane en Ronaldo’

Gareth Bale is bij Real Madrid regelmatig mikpunt van kritiek, tot grote verbazing van oud-speler Robbie Savage. De analist, die nog heeft samengespeeld met de middenvelder annex aanvaller in het nationale elftal van Wales, vindt Bale zelfs de meest ondergewaardeerde speler van de afgelopen twee decennia. Savage is van mening dat zijn landgenoot meer respect verdient, zeker ook gezien zijn prijzenkast.

Savage grijpt een vraag-en-antwoordsessie op Twitter aan om zijn mening kracht bij te zetten. "Bale is goed voor 105 doelpunten in alle competities, heeft 13 prijzen veroverd en is goed voor 3 doelpunten in Champions League-finales, inclusief de spectaculaire omhaal tegen Liverpool (in 2018, red.)", zo oordeelt de oud-middenvelder van onder meer Blackburn Rovers en Derby County. "Daarnaast wist hij in een strafschoppenserie van een finale raak te schieten."

"Vergelijk dat allemaal eens met de grote Zinédine Zidane", betrekt Savage de huidige hoofdtrainer van Real in de discussie. "49 doelpunten en 6 prijzen. En dat geweldige doelpunt tegen Bayer Leverkusen, zijn enige doelpunt in een Champions League-finale (in 2002, red.). Dat was zeker wel een fabelachtige treffer." Savage schuift nog enkele Real-legendes naar voren. "Luis Figo, 56 doelpunten en 7 prijzen. En natuurlijk de geweldige Ronaldo uit Brazilië, met 104 doelpunten en een totaal van 3 prijzen."

"Bale heeft dus meer doelpunten gemaakt en ook meer prijzen veroverd dan deze drie spelers", concludeert Savage. "Bale is daarom de speler die door de supporters het meest is ondergewaardeerd in de afgelopen twintig jaar", zo besluit de analist uit Wales. Bale werd voor de coronacrisis lang niet altijd gebruikt door Zidane, maar een tussentijds vertrek kwam evenmin van de grond. Zijn contract in het Santiago Bernabéu loopt nog ruim twee jaar door.