Arsenal stuurde ‘potentiële opvolger van Vieira’ weg: ‘Hij speelde niet’

Arsenal kon in het verleden vaak beschikken over een ijzersterk middenveld. Deze linie is in de afgelopen seizoenen echter meer dan eens een zorgenkindje geweest voor the Gunners en Gilberto Silva ziet dat zijn oude werkgever moeite heeft om het middenrif weer op het niveau te krijgen waar het lag toen hij zelf nog voor de club speelde.

“De situatie is de afgelopen jaren ingewikkeld geweest. Arsenal heeft allemaal spelers op het middenveld die enorm veel op elkaar lijken en geen spelers met hetzelfde profiel als Patrick Vieira, of zelfs dat van mij”, legt de Braziliaan uit in gesprek met France Football.

“De enige speler die ons had kunnen evenaren, had Mohamed Elneny kunnen zijn. Maar hij speelde niet”, gaat Gilberto Silva verder. De 27-jarige Elneny wordt momenteel door Arsenal uitgeleend aan Besiktas, waar hij voordat het seizoen werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus steevast in de basis stond.

“Ze hebben verder niet echt van dat soort spelers gehad om op de positie van verdedigende middenvelder te spelen. Arsenal probeert altijd positief te spelen, met aanvallend spel, en het is niet eenvoudig om iemand te vinden die het spelen van dit soort voetbal kan combineren met het verrichten van het defensieve werk in de schaduw”, sluit hij af. Elneny ligt nog tot medio 2022 vast in Londen en keert na dit seizoen normaal gesproken terug bij Arsenal.