Ferdinand: ‘Na een helft tegen Ronaldo moest hij aan de zuurstof’

Cristiano Ronaldo speelde zichzelf in 2003 tijdens een oefenwedstrijd tussen Sporting Portugal en Manchester United in de kijker bij the Red Devils, die niet lang na dit duel bijna twintig miljoen euro neertelden voor de destijds achttienjarige aanvaller. John O’Shea had tijdens die wedstrijd de taak om Ronaldo af te stoppen en beleefde een bijzonder zware middag, zo onthult Rio Ferdinand bijna zeventien jaar na dato.

“We speelden tegen Sporting in een wedstrijd om hun stadion te openen. Ik stond op het veld en het is een grappig verhaal omdat O’Shea de rechtsback was en we geen idee hadden wie Ronaldo was”, wordt Ferdinand geciteerd door onder meer Metro. “We hadden net daarvoor naast Ronaldinho gegrepen en we waren dus een beetje teleurgesteld. We kwamen in de rust van die wedstrijd de kleedkamer binnen en O’Shea had een zuurstoftank nodig.”

“Hij was helemaal kapot, hij zat daar te hijgen. We zeiden tegen hem: ‘Sheasy, blijf kort op hem!’, en hij kon ons geen eens antwoord geven. En om eerlijk te zijn zaten Nicky Butt, Paul Scholes en ik ook van: ‘Man, dit jochie is ongelooflijk, we moeten hem halen.’ Na de wedstrijd gingen we in de bus zitten en het duurde anderhalf uur voordat we konden vertrekken. Iedereen zei: ‘Wat gebeurt er? We moeten terug naar Engeland.’ Ze waren toen meteen boven bezig om hem aan te trekken”, gaat Ferdinand verder. “Het was een gestoorde wedstrijd en je zag meteen dat hij een speler van wereldklasse zou worden.”

“Hij was een geweldige professional, toegewijd in alle trainingen die hij doet. Hij is ook de eerste speler bij wie ik zag dat hij een speciaal team om zich heen bouwde, een voedingsdeskundige, een eigen fysiotherapeut. Hij woonde naast mij en soms ging ik bij hem langs en zei ik: ‘Jongen, wat doen al deze mensen in je huis? Ga je niet een keer relaxen?’ Hij antwoordde: ‘Dit is mijn fysio, dit is mijn bewegingswetenschapper, dit is de masseuse’, en ik dacht: ‘Deze gozer is gestoord!’ Hij investeerde al dit geld in zichzelf omdat hij alles al wist”, sluit Ferdinand af.