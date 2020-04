‘Juventus meldt zich met 40 miljoen en forse salarisverhoging bij Real’

De aan Arsenal verhuurde Dani Ceballos keert na dit seizoen normaal gesproken terug bij Real Madrid. De kans dat de middenvelder in de aankomende voetbaljaargang het wit van de Koninklijke draagt lijkt echter niet zo heel groot, aangezien trainer Zinédine Zidane naar verluidt niet overtuigd is van zijn kwaliteiten. Een nieuw vertrek lijkt dan ook de meest logische optie en met Juventus heeft zich een volgende gegadigde voor Ceballos in de strijd gemengd.

Mundo Deportivo weet namelijk te melden dat la Vecchia Signora verregaande interesse heeft in de 23-jarige Ceballos. De achtvoudig international van Spanje staat in eigen land ook in de belangstelling van Valencia en zijn oude club Real Betis, terwijl Arsenal hem naar verluidt nog minstens een seizoen aan boord wil houden.

De overige gegadigden zijn volgens de berichtgeving, in tegenstelling tot Juventus, echter niet in staat om aan de door Real Madrid gehanteerde vraagprijs te voldoen. De Spaanse grootmacht heeft een transfersom van veertig miljoen euro in gedachten voor Ceballos, die nog tot medio 2023 vastligt in het Santiago Bernabéu.

Juventus zou wel bereid zijn om dit bedrag op tafel te leggen en stelt zijn doelwit ook een flinke salarisverhoging in het vooruitzicht. Om Ceballos, die eigenlijk liever in LaLiga wil blijven, te overtuigen biedt de werkgever van onder meer Matthijs de Ligt hem een jaarsalaris van 4,5 à 5 miljoen. Momenteel verdient Ceballos drie miljoen op jaarbasis.