Khalid Sinouh adviseert Ajacied: ‘Ik denk dat PSG een goede club is voor hem'

De kans is groot dat André Onana binnen afzienbare tijd de gelederen van Ajax verlaat. De doelman uit Kameroen, 23 jaar, genoot vorig jaar zomer al concrete interesse uit het buitenland, maar het was oud-doelman en algemeen directeur Edwin van der Sar die een vertrek kon afwenden. Bijna een jaar later wordt Onana met Chelsea en zijn ex-werkgever Barcelona in verband gebracht. De vraag is of de doelman, die tot medio 2022 op de loonlijst van Ajax staat, klaar is om een transfer naar een absolute topclub te maken.

Frans Hoek, voormalig keeperstrainer van onder meer Ajax, Barcelona, Bayern München en Manchester United, vindt dat Onana nog geregeld foutjes maakt, wijzend naar onder meer het tegendoelpunt in het uitduel met AZ of het eerste doelpunt in de wedstrijd tegen FC Utrecht, maar toch denkt hij dat de doelman zou kunnen slagen in de top. “Maar alleen als die foutjes eruit gaan”, zegt de keeperstrainer in gesprek met Voetbal International. “Als je als doelman de ballen tegenhoudt die je tegen moet en kunt houden, ben je goed. Als je daarnaast extreme ballen pakt en daardoor wedstrijden wint kun je de absolute top aan. Onana moet het een paar jaar achter elkaar laten zien op het absolute topniveau. In topcompetities is ieder duel ook een topwedstrijd.”

Patrick Lodewijks vindt Onana ‘de beste doelman van Nederland’. De keeperstrainer van het Nederlands elftal is benieuwd hoe de Kameroener het ervan af brengt als hij elke week moet presteren in een topcompetitie en een heel seizoen onder druk staat. “Als Liverpool tegen Norwich City speelt dan moet Liverpool Sadio Mané brengen om die pot niet te verliezen. Als Ajax tegen RKC Waalwijk voetbalt, krijgen Hakim Ziyech en Daley Blind halverwege rust. Dat is een groot verschil, snap je? Daarnaast geldt dat alle topclubs in de topcompetities wel voorzien zijn van goede keepers. Neem je de gok, ga je eerst op de bank zitten, dan wacht je misschien een Cillessen-scenario, verwijst de oud-doelman van onder meer P¨SV en Feyenoord naar de periode van Jasper Cillessen bij Barcelona.

“Wil Onana dat? Die vraag zal hij zelf moeten beantwoorden.” Oud-doelman Hans van Breukelen vindt dat Onana bij ‘de beste tien keepers ter wereld hoort’ en stelt dat de keeper ‘bij elke Europese topclub zou passen’. “Hij heeft zoveel uitstraling. Uiteraard moeten we het hebben over techniek, tactiek, fysiek en mentaal. Onana keept technisch goed, hij maakt weinig fouten. Onana is verder goed met zijn voeten, hij heeft het lichaam van een wereldkampioen en hij is mentaal erg sterk. Hij oogt soms nonchalant, maar hij is soms net een kat met bizarre reflexen. Onana heeft in de Champions League laten zien onder zeer hoge druk goed te kunnen presteren. Het enige wat er wel af mag, is dat hij soms provoceert door net even te veel tijd te nemen. Dat heeft hij niet nodig.”

Khalid Sinouh kan zich geen grote fout van Onana herinneren en benadrukt dat de Kameroener er in topwedstrijden staat. “Iedere keeper gaat wel een keer in de fout. Maar in de wereldtop maken doelmannen als Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen zo’n fout maar één, hooguit twee keer per seizoen. In dat opzicht hoort Onana in de top.” De oud-keeper adviseert Onana om niet ergens op de bank te gaan zitten, ook omdat alle absolute topclubs allemaal een topkeeper onder contract hebben staan. “Ik denk dat Paris Saint-Germain een goede club is voor hem. Die hebben met Keylor Navas toch een doelman die al wat ouder is.”