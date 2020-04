Verbeek pakt ‘laatste strohalm’ in Australië: ‘Wij moesten het maar uitzoeken’

Gertjan Verbeek is donderdag teruggekeerd in Nederland. De trainer van Adelaide United, die al twee weken geen salaris meer ontving van zijn werkgever, heeft naar eigen zeggen 'de laatste strohalm' gepakt om Australië te kunnen ontvluchten. "Eén voor één gaan de vliegvelden van Australië dicht. We moesten snel handelen", zo beschrijft Verbeek de situatie tegenover het Algemeen Dagblad.

Australië kondigde op 23 maart strenge maatregelen af als gevolg van het coronavirus, waardoor het voor Verbeek lastig was om het land nog te verlaten. "Het vliegveld in Brisbane was al dicht. Vanuit Adelaide via het vliegveld van Melbourne en dan via een overstap in Doha naar Nederland konden we nog net het land uit. Dit was zo’n beetje de laatste strohalm. Misschien was dit wel één van de laatste mogelijkheden", aldus de trainer, die samen met zijn vriendin en dochter op Schiphol is geland.

Verbeek was sinds vorig jaar zomer actief bij Adelaide en had het eigenlijk uitstekend naar zijn zin in Australië. "Maar twee weken geleden konden niet meer trainen door corona", zegt de ex-trainer van onder meer AZ en FC Twente. "Toen is ook de competitie stopgezet. Het gekke daarna was dat er geen salarissen meer zijn uitgekeerd. Dat werd medegedeeld in een mail. Toch wel een bedenkelijke manier van communiceren. Maar blijkbaar een normale gang van zaken. Zit je daar dus zonder inkomen. Alleen de Australiërs zelf hebben nog recht op 750 euro per week. Wij, de buitenlanders, moeten het dan maar uitzoeken."

Voor Verbeek was het al snel duidelijk dat hij Australië wilde verlaten. "Voorlopig zal er niet gespeeld worden in Australië en als het land straks in een totale lockdown gaat kan je geen kant meer op. Ik ben niet iemand die zegt van: ‘ik ga wel zitten wachten tot dit allemaal voorbij is.’ Bovendien had ik dubbele kosten en was er geen inkomen. Zoals je kan raden ben ik niet iemand die goed stil kan zitten. En in een huurhuis valt er nu eenmaal weinig te klussen", zegt de oefenmeester met een knipoog. "Dan kan je beter in Nederland zitten want daar kan ik nog aan mijn eigen huis werken. Mijn vriendin wilde ook terug. Veel familie van haar werkt in de zorg. Die kunnen niet naar haar vader toe. Voor hem wilde ze ook terug.”

Verbeek verwacht niet dat hij nog terugkeert als trainer van Adelaide United. "Want het is maar afwachten hoeveel clubs in het land deze crisis verteren. Veel hangt af van de zender FOX, dat is wel enigszins vergelijkbaar met Nederland. Maar in Australië is de situatie nog een tikje erger. Er zijn maar twee clubs die geen verlies draaien. Mocht het toch nog doorgaan dan is het de vraag of clubs dit overleven. Zoals ik me afvraag of clubs in Nederland deze crisis ook kunnen overleven."