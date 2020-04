‘Torenhoge optie tot koop speelt verlangen van Angeliño in de kaart’

José Ángel Esmoris Tasende, kortweg Angeliño, wordt momenteel door Manchester City verhuurd aan RB Leipzig. In Duitsland is men uitermate content met het functioneren van de 23-jarige Spaanse vleugelverdediger, maar de kans is desondanks klein dat hij definitief de overstap naar die Roten Bullen maakt. Kicker schrijft dat Angeliño momenteel andere prioriteiten heeft dan een definitieve overstap naar RB Leipzig.

Angeliño heeft een basisplaats bij Manchester City nog niet uit het hoofd gezet. De vleugelverdediger keerde afgelopen zomer na een behoorlijke omweg terug bij the Citizens. De Engelse topclub haalde hem in 2013 weg bij Deportivo La Coruña, waarna huurperiodes volgden bij New York City FC, Girona, RCD Mallorca en NAC Breda. PSV nam Angeliño in 2018 definitief over van Manchester City, maar zag hem een jaar later voor een bedrag van twaalf miljoen euro alweer terugkeren naar Engeland.

In de eerste seizoenshelft kwam Angeliño twaalf keer in actie bij de regerend kampioen van Engeland, maar desondanks gaf manager Josep Guardiola in januari zijn goedkeuring aan een huurperiode. Nadat de Spanjaard nog gelinkt werd aan Ajax en PSV, maakte hij tijdelijk de overstap naar RB Leipzig. Met een doelpunt en twee assists in zijn eerste acht wedstrijden kende de Spanjaard een uitstekende start in Duitsland en zijn naam werd reeds in verband gebracht met Barcelona.

RB Leipzig zou Angeliño dan ook dolgraag definitief willen overnemen van Manchester City, maar Kicker acht de kans zeer klein dat dit gaat gebeuren. De optie tot koop in de huurovereenkomst bedraagt dertig miljoen euro en dat is te gortig voor de huidige nummer drie van de Bundesliga. Angeliño zou zelf nog hopen op een basisplaats bij Manchester City en wil de Engelse topclub nog niet voor de tweede keer definitief verlaten. Een tweede huurperiode bij RB Leipzig is daarentegen niet uitgesloten.