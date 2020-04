Oud-voetballers dreigen met ‘oorlog’ tegen werkgever van Robin van Persie

De voetbalwereld ligt momenteel vrijwel volledig stil en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de nodige televisiezenders. Het betekent dat er ook voorlopig geen beroep kan worden gedaan op de analytici, die de nodige inkomsten kwijtraken. De Daily Mail en Daily Mirror schrijven dat er om die reden een juridische strijd dreigt tussen BT Sport en een aantal van zijn analytici, onder wie Robbie Savage, Rio Ferdinand en Jermaine Jenas.

BT Sport zendt in Engeland onder meer de Premier League, Champions League en Europa League uit en heeft daardoor talloze grote namen in dienst als analytici. Robin van Persie is een van de oud-voetballers die als analyticus aan de zender verbonden is en zij krijgen normaal gesproken per wedstrijd betaald. Als aan het einde van het seizoen blijkt dat zij het vooraf afgesproken aantal wedstrijden niet halen, krijgen ze alsnog het volle bedrag uitbetaald.

De Engelse zender heeft besloten om het dit jaar anders aan te pakken en het bij betalingen per wedstrijd te houden, vanwege het onderbroken schema. Het besluit heeft, in eerste instantie achter de schermen, tot grote onvrede geleid bij de analytici. De Daily Mail schrijft dat er inmiddels een pundit war gaande is in Engeland, daar de analytici overwegen om advocaten in te schakelen juridische stappen te nemen tegen hun werkgever BT Sport. De Engelse kranten noemen concreet de namen van Savage, Ferdinand en Jenas en het is verder onduidelijk welke oud-voetballers hier nog meer bij betrokken zijn. Ook onder meer Michael Owen, Martin Keown en Chris Sutton zijn aan BT Sport verbonden.

BT Sport heeft voor de zaterdag wel de zogenaamde Early Kick Off show geïntroduceerd, waarin analytici vanuit hun huis acte de présence geven. Verder overweegt de Engelse zender een uitgebreide programmering voor de zomer, al hangt dat er vanaf wanneer de Premier League weer hervat kan worden. Men hoopt in Engeland dat de competitie in de zomer afgemaakt kan worden.