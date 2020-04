Mourinho ‘accepteert dat daden niet overeenkwamen met protocol regering’

Net als in Nederland is het ook in Engeland voor voetballers niet toegestaan om in groepsverband te trainen, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tottenham Hotspur-manager José Mourinho werd dinsdag echter ‘betrapt’ toen hij samen met Tanguy Ndombélé oefeningen afwerkte in een park en daarna stak er op social media een storm aan kritiek op.

Mourinho komt een dag later in gesprek met de Daily Mirror terug op het incident: “Ik accepteer dat mijn daden niet overeenkwamen met het door de regering opgestelde protocol, we mogen alleen contact hebben met mensen uit ons eigen huishouden. Het is van vitaal belang dat we allemaal ons steentje bijdragen en het advies van de regering opvolgen om zo de helden in de NHS (de National Health Service, red.) te steunen en levens te redden”, wordt hij geciteerd.

Mourinho werd samen met Ndombélé in Hadley Common gespot en de oefenmeester wilde volgens bovengenoemde tabloid op deze manier laten zien dat hij geen problemen heeft met zijn pupil. Ndombélé werd afgelopen zomer voor zestig miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, maar is er vooralsnog niet in geslaagd om zijn stempel te drukken in de Premier League. Mourinho wilde hem daarom naar verluidt met deze extra trainingssessie een hart onder de riem steken.

Naast Ndombélé werden ook Ryan Sessegnon en Davinson Sánchez in hetzelfde park gezien. Zij deden volgens de Daily Mirror niet mee aan de training van Mourinho, al kregen zij toch wat kritiek te verwerken omdat zij te dicht bij elkaar gejogd zouden hebben. “Al onze spelers zijn eraan herinnerd dat zij rekening moet houden met de social distancing als zij buiten trainen”, wordt een woordvoerder van the Spurs opgevoerd.