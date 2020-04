Ajax moet grootmachten afschudden om van ‘fout uit het verleden’ te profiteren

Valencia harkte in de afgelopen jaren honderden miljoen euro’s binnen met de verkoop van spelers als Nicolás Otamendi, Shkodran Mustafi, João Cancelo, André Gomes en Paco Alcácer. Het transferrecord van los Che staat echter nog altijd op naam van clubicoon Gaizka Mendieta. De middenvelder werd bijna twintig jaar geleden, in de zomer van 2001, voor maar liefst 48 miljoen verkocht aan Lazio en is daarmee nog steeds de duurste verkochte speler van de club uit de sinaasappelstad. Hier kan mogelijk wel snel verandering in komen, daar zo’n beetje de gehele Europese top achter Ferran Torres aanzit. De pas twintigjarige aanvaller beschikt daarnaast over een volgend jaar aflopend contract en hij heeft daarmee zijn huidige werkgever de nodige kopzorgen opgeleverd.

Door Robin Bruggeman

Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, Atlético Madrid en Borussia Dortmund, het rijtje met de clubs die zich volgens berichtgeving van het Duitse Goal bij Torres’ zaakwaarnemer hebben gemeld bevat niet de minste namen. Ook Ajax heeft naar verluidt bij zijn managementbureau Leaderbrock Sports geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid, maar het lijkt voor de Amsterdammers een moeilijke opgave te worden om de rappe rechtsbuiten voor de neus van de geïnteresseerde grootmachten weg te kapen. De nu twintigjarige aanvaller brak in de afgelopen twee seizoenen razendsnel door en wordt inmiddels beschouwd tot een van de grootste talenten van zijn generatie.

De in de Valenciaanse voorstad Foios geboren Torres was vorig jaar dan ook de enige Spanjaard die een plekje kreeg op de shortlist voor de, later door João Félix gewonnen, Golden Boy-award en de manier waarop hij zich op jonge leeftijd gemanifesteerd heeft lijkt ook zijn club Valencia te hebben verrast. De international van Jong Spanje speelt al sinds zijn zesde in de jeugd van de werkgever van Jasper Cillessen en meldde zich eind 2017, na een korte periode bij Valencia B, definitief in de schijnwerpers. Na zijn officiële debuut in de Copa del Rey tegen Real Zaragoza eind november 2017 werd hij een paar weken later tegen Eibar de eerste in het huidige millennium geboren speler in LaLiga. In de ruime twee jaar daarna groeide Torres vervolgens uit tot een absolute smaakmaker in het Mestalla en in het huidige, door het coronavirus lamgelegde seizoen, speelde hij 25 competitiewedstrijden, met 4 doelpunten en 4 assists tot gevolg.

Torres werd met zowel Spanje Onder-17 als Spanje Onder-19 Europees kampioen

‘Zij moeten nu voor deze fout uit het verleden boeten’

Torres’ laatste contractverlenging stamt uit de tijd dat hij zijn doorbraak beleefde en dit komt Valencia naar alle waarschijnlijkheid duur te staan. De club is al een maand of acht in gesprek met het kamp van het talent om zijn tot medio 2021 doorlopende verbintenis open te breken, zonder tot nu toe het gewenste resultaat binnen te halen. Onlangs werd een tweede contractvoorstel, die hem tot een van vier bestbetaalde spelers van de selectie zou maken, afgewezen en de beleidsbepalers van de club zitten zo langzamerhand met hun handen in het haar. Voor Valencia zijn er eigenlijk nog maar twee opties, zo weet ook voormalig vicevoorzitter van de club Fernando Gómez. De club zal of diep in de buidel moeten tasten om Torres langer vast te leggen, of hem aankomende zomer voor een significant lager bedrag dan de honderd miljoen die als clausule in zijn contract is opgenomen moeten verkopen. Het scenario waarbij het talent over ruim een jaar met een aflopend contract de deur achter zich dichttrekt moet in ieder geval ten koste van alles worden voorkomen.

“Het is duidelijk dat als Ferran nu nog niet bijgetekend heeft, dat komt door economische onenigheid. Ik denk de jongen zijn snelle doorbraak op een goede manier gebruikt en zo veel mogelijk profiteert van het feit dat Valencia op een laat moment probeert om zijn contract open te breken”, vertelde Gómez eind vorige maand aan Marca. “Ze hadden hem vorig jaar al langer moeten vastleggen, aangezien hij het toen ook al op het hoogste niveau liet zien. Degenen die de leiding hebben moeten nu voor deze fout uit het verleden boeten en dat gaat hen problemen opleveren. Het is moeilijk om Ferran een van de grootverdieners te maken, aangezien hij pas twintig jaar oud is. Het is een lastige situatie.”

Transferwaarde van 55 miljoen euro?

De penibele onderhandelingspositie die Valencia zichzelf heeft verschaft is ook in de rest van Europa niet onopgemerkt gebleven en de naam van Torres duikt op bijna dagelijkse basis op in de Spaanse, Engelse, Italiaanse en Duitse transferrubrieken. Liverpool zou de jongeling aankomende zomer vast binnen willen halen om hem zo in de komende jaren klaar te kunnen stomen tot de uiteindelijke opvolger van Sadio Mané of Mohamed Salah. Juventus heeft naar verluidt op zijn beurt het plan opgevat om Daniele Rugani of Mattia De Sciglio in een eventuele deal te gebruiken, terwijl Borussia Dortmund, dat op dit moment het meest concreet lijkt, Torres bovenaan zijn lijstje met potentiële vervangers van Jadon Sancho heeft gezet. Vanuit eigen land is er ook belangstelling van Real Madrid en Barcelona en laatstgenoemde club sloot in september vorig jaar al een deal om de zeventienjarige Pedri, een ander groot Spaans talent, met ingang van het aankomende seizoen over te nemen van Las Palmas. Aangezien de jonge spelmaker door hetzelfde managementbureau wordt vertegenwoordigd als Torres, beschouwt men dit in Spanje als een teken aan de wand dat Barça er weleens met de buit vandoor zou kunnen gaan.

Mendieta is nog altijd de duurst verkochte speler ooit van Valencia

Hoewel de in zijn contract opgenomen ontsnappingsclausule van honderd miljoen waarschijnlijk buiten bereik ligt voor Valencia, zullen de Spanjaarden er aankomende zomer alsnog alles aan doen om de hoofdprijs te ontvangen als zij inderdaad ‘gedwongen’ worden afscheid te nemen van Torres. Het CIES Football Observatory, dat bij het berekenen van zijn transferwaardes onder meer de contractduur meeneemt, schatte de aanvaller onlangs nog in als de op vijf na meest waardevolle speler die is geboren in of na het jaar 2000. De buitenspeler moet op dit lijstje alleen Jadon Sancho en Erling Braut Haaland (allebei Borussia Dortmund), Rodrygo Goes en Vinícius Júnior (allebei Real Madrid) en Calum Hudson-Odoi (Chelsea) voor zich dulden en zou een transferwaarde vertegenwoordigen van 55 miljoen.

Als dit bedrag inderdaad op tafel komt onttroont Torres Mendieta als duurst verkochte speler ooit van Valencia en wordt hij zelfs de op zes na duurst verkochte Spanjaard ooit. Mendieta zelf hoopt echter dat los Che nog wat langer van een van hun groeibriljanten kunnen genieten: “Ferran Torres is nu al een enorm goede speler en ik weet zeker dat hij tegen het einde van het seizoen veel aanbiedingen zal krijgen. Voor Valencia’s bestwil, hopen we hem nog vele jaren bij de club te kunnen zien. Valencia heeft altijd geweldige talenten als Carlos Soler en José Luis Gayà voortgebracht en ik weet zeker dat dat ook in de toekomst blijft gebeuren. Laten we hopen dat de grote talenten zo lang mogelijk bij de club blijven”, vertelde hij onlangs aan Tribal Football.