Man City en Real azen op megadeal: ‘Hij wil zo niet onder hem spelen’

Paul Merson verwacht dat Harry Kane gaat vertrekken bij Tottenham Hotspur komende zomer. De 26-jarige spits liet onlangs in de Engelse pers blijken na te denken over zijn toekomst, aangezien hij prijzen wil pakken in zijn loopbaan. De oud-middenvelder van onder meer Arsenal denkt dat Kane, die nog tot medio 2024 vastligt in Londen, gaat verkassen in de komende transferperiode.

"Als Harry Kane prijzen wil winnen, moet hij Tottenham waarschijnlijk verlaten. Zal hij namelijk zes of zeven kansen krijgen op de manier waarop José Mourinho speelt? Ik geloof het niet. En dat heeft hij wel nodig. Hij houdt van scoren en wil graag voor een aanvallende ploeg spelen. Maar ik zie het volgend seizoen bij Tottenham niet gebeuren", aldus Merson.

Football Icons - Harry Kane

"Kane zal ook kijken naar het verleden van Mourinho. En let op mijn woorden: als het voetbal weer begint, zal de speelstijl van Mourinho anders zijn. Hij zal het niet meer toelaten dat de ploeg iedere wedstrijd twee of drie doelpunten incasseert. José wil grip krijgen. En dat betekent dat Harry Kane nooit meer vijf of meer kansen per wedstrijd gaat krijgen."

"Hoe speelde Mourinho eerder met grote spitsen?", vervolgt Merson over de 45-voudig Engels international, die op de radar van Manchester City, Manchester United en Real Madrid staat. "Didier Drogba bij Chelsea en Zlatan Ibrahimovic bij Manchester United waren spitsen waar je het spel aan kon ophangen. De bal op deze spelers gooien en andere spelers die dan om hen heen rennen. En Kane? Hij wil zo niet onder hem spelen. Hij wil anders in het spel worden betrokken."