Coronavirus boezemt angst in: ‘Als ik het krijg, dan is het afgelopen met me’

De coronacrisis valt Piet de Visser zwaar. De 85-jarige meesterscout werd in het verleden getroffen door slokdarmkanker en hartproblemen, waardoor hij extra kwetsbaar is. De Visser laat zondag in gesprek met De Telegraaf weten blij te zijn om veilig thuis te zijn in Oisterwijk, nadat hij de afgelopen periode nog volop de wereld overtrok voor zijn werk als scout.

De Visser vreesde onlangs even voor zijn gezondheid, nadat hij met klachten terugkeerde van een scoutingstrip. "Ik had voor Chelsea een scoutingstrip gemaakt door Argentinië en Brazilië en op de terugweg Amerika aangedaan. Ik was net op tijd terug om hier thuis in Oisterwijk in isolatie te kunnen gaan. Ik kwam terug met luchtwegklachten. Ik had kou gevat en moest erg hoesten. Door de slokdarmkanker die ik heb gehad, ben ik daar erg gevoelig voor. Zeker als het nat en guur weer is. Daarom probeer ik in de winter in Zuid-Amerika of Afrika te zitten."

"Ik heb die klachten vaker, maar nu was ik toch even bang voor corona. Gelukkig bleek het dat niet te zijn", vervolgt De Visser, die beseft dat hij gezien zijn leeftijd en medisch verleden tijdens de coronacrisis tot een risicogroep behoort. "Als ik op mijn leeftijd en met mijn achtergrond van hartklachten en slokdarmkanker corona krijg dan is het afgelopen met me. Daar ben ik me terdege van bewust. Sinds ik terug ben uit Amerika, ben ik niet meer de deur uitgeweest."

De Visser woont in de omgeving van Tilburg, waar het coronavirus hard heeft toegeslagen. "Ik durf niet de straat op, want iedereen kent me en wil een praatje met me maken. Je kunt zomaar de verkeerde tegenkomen", legt hij uit. "Corona is een sluipmoordenaar. Je ziet het niet, je hoort het niet, je weet het niet, maar het is er wel. Je ziet de tachtigplussers met bosjes omvallen. Chelsea belt me ook de hele tijd op, dat ik goed op mezelf moet passen en binnen moet blijven. Ze willen graag dat ik er goed doorheen kom en dat ik mijn werk weer kan oppakken."