Mourinho en Begiristain ‘vragen persoonlijk’ naar talent van Racing Genk

Ianis Hagi wordt gevolgd door grote clubs uit de Premier League, zo claimt zijn zaakwaarnemer Giovani Becali. In een interview bij Telekom Sport geeft Becali te kennen dat sportief directeur Txiki Begiristain van Manchester City en trainer José Mourinho van Tottenham Hotspur persoonlijk contact met hem hebben opgenomen om navraag te doen naar de ontwikkeling van zijn cliënt, die sinds januari door Rangers FC wordt gehuurd van Racing Genk.

De 21-jarige Hagi, zoon van voetballegende Gheorghe Hagi, werd in de zomer van 2019 door Genk voor minstens vier miljoen euro overgenomen van Viitorul Constan?a uit Roemenië. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de nieuwkomer wist die niet volledig in te lossen. In negentien wedstrijden kwam hij tot drie goals en vier assists. De tienvoudig international werd op de slotdag van de winterse transfermarkt gestald bij Rangers FC, dat na dit seizoen een optie tot koop van vijf miljoen euro te lichten.

Hagi kwam na zijn entree in Glasgow tot twaalf officiële wedstrijden voor zijn tijdelijke werkgever, waarin hij driemaal scoorde en twee assists gaf. Het is nog onduidelijk of Rangers gebruik wil maken van de optie tot koop; volgens diverse Italiaanse media heeft ook Lazio interesse om toe te slaan in de eerstvolgende transferperiode. Maar afgaande op de woorden van Becali, een vermaard zaakwaarnemer in eigen land en de broer van FCSB-eigenaar Gigi Becali, volgen ook grote clubs uit Engeland de ontwikkeling.

"José Mourinho en Txiki Begiristain hebben mij persoonlijk gevraagd naar Ianis Hagi", beweert Becali in Sport Report, een programma op sportzender Telekom Sport in zijn thuisland. "Ze wilden weten hoe het met hem gaat en hoe hij zich ontwikkelt. Er zijn veel belangrijke personen in het Europese voetbal die Ianis goed kennen en weten waartoe hij in staat is. Ik vind zelf dat Rangers een goed plan met hem heeft. Ik denk dat de club van plan is om hem definitief over te nemen, want hij is een speler die creativiteit toevoegt aan de ploeg."

"Hij heeft nog veel meer kwaliteiten. Vergeleken met zijn vader lijkt Ianis wel een rendier als hij een sprint inzet", lacht de zaakwaarnemer. "Als hij bij Rangers blijft, zal hij alleen maar beter worden." Van concrete interesse van Tottenham Hotspur en Manchester City lijkt voorlopig in ieder geval geen sprake. Toen Hagi vorig jaar met Ajax in verband werd gebracht, claimde journalist Mike Verweij van De Telegraaf dat de naam van Ajax door de entourage van Hagi werd misbruikt om de jongeling beter in de markt te zetten. De uitspraken van Becali over Mourinho en Begiristain zouden hetzelfde doel kunnen dienen.