De kersverse kampioenen die Ajax en PSV wellicht opnieuw doen nadenken

In België rekent men erop dat Club Brugge het seizoen afsluit als kampioen. De Raad van Bestuur van de Pro League adviseert de competitie volledig stil te leggen; de bekrachtiging van dat besluit op een Algemene Vergadering lijkt een formaliteit. "Het is zeker mijn vreemdste titel ooit", reageerde een verraste Ruud Vormer deze week bij Sporza. Of de bekerfinale tegen Royal Antwerp die op 22 maart gepland stond nog doorgaat, is onduidelijk. Wel is zeker dat Club Brugge zich schrap kan zetten voor een drukke transferperiode, wanneer de markt weer opengaat. Een aantal spelers is rijp voor een stap hogerop, onder wie twee uitblinkers die vorig jaar nog op de radar van Ajax en PSV verschenen. In dit artikel worden vijf smaakmakers uitgelicht.

Door Dominic Mostert



Krépin Diatta

Met een door Transfermarkt op 21 miljoen euro geraamde transferwaarde is Krépin Diatta op papier de duurste speler van Club Brugge. Hij is tevens de op een na duurste speler van de hele competitie; alleen de waarde van Jonathan David van AA Gent wordt hoger ingeschat (25 miljoen euro). De transferwaarde van Diatta heeft te maken met verschillende factoren: zijn leeftijd (21), zijn doorlopende contract (tot medio 2024) en zijn sterke seizoen in dienst van Club Brugge. Niet voor niets behoorde Diatta eind vorig jaar tot de zestien genomineerden voor de bokaal van beste jonge speler in Afrika, die uiteindelijk werd uitgereikt aan Achraf Hakimi van Borussia Dortmund.

Diatta was dit seizoen de laatste doelpuntmaker van Club Brugge: in de stadsderby tegen Cercle Brugge, op 7 maart, zorgde hij voor de 2-0 in de wedstrijd die uiteindelijk met 2-1 werd gewonnen. Het was zijn achtste doelpunt van het seizoen in 34 officiële wedstrijden; hij gaf daarnaast vier assists. Afgelopen zomer had Ajax volgens De Telegraaf belangstelling voor Diatta, die toen werd voorgesteld als alternatief voor de mogelijke komst van Steven Bergwijn. Uiteindelijk kwam Quincy Promes de gelederen versterken. Ook Galatasaray en Paris Saint-Germain werden destijds aan Diatta gelinkt. De Senegalees is een veelzijdige aanvaller, die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan en ook als aanvallende middenvelder kan fungeren.

De hoogste transferwaardes bij Club Brugge volgens Transfermarkt.

Nadat concurrent Arnaut Danjuma Groeneveld vorig seizoen geblesseerd raakte, wist Diatta zich steeds beter te manifesteren in de hoofdmacht. De buitenspeler is rechtsbenig, maar weet zich ook te redden met het linkerbeen. Zijn snelheid, zowel aan als zonder de bal, en zijn dribbels behoren tot zijn grootste wapens: Diatta is een typische plaaggeest voor menig verdediger. Zijn speelstijl wordt weleens vergeleken met die van landgenoot Sadio Mané. Wel werd Diatta dit seizoen afgeremd door fysieke ongemakken, al is hij inmiddels weer fit. Volgens media in Italië is AC Milan momenteel in de markt voor de vleugelspeler. Het is echter onduidelijk hoe concreet die belangstelling. De Italiaanse pers gaat uit van een transfersom van om en nabij de 20 miljoen euro, met een maximum van 25 miljoen euro.



Emmanuel Dennis

Hij stuntelde en struikelde in beide gevallen, maar met twee doelpunten in het Santiago Bernabéu shockeerde Emmanuel Dennis voetbalminnend Europa op 1 oktober 2019. In minuut 9 en minuut 39 nam de Nigeriaan de bal met veel fortuin mee, alvorens Thibaut Courtois te verschalken met een inzet van dichtbij en met een knappe stift. Hoewel de treffers enigszins komisch overkwamen, staat vast dat Dennis beide keren goed positie koos en zijn snelheid ten volle benutte. Het waren treffers die Dennis als voetballer typeren: wispelturig en onnavolgbaar; alles of niets. Het is een belangrijk manco in het spel van Dennis: hij is niet consistent genoeg. Maar in dit geval leidde Club plots met 0-2 in Madrid. Het werd uiteindelijk 2-2. Club pakte een zeer belangrijk punt in de strijd om de derde plek in de groepsfase. Het was zonder meer het persoonlijke hoogtepunt van Dennis, dit seizoen.

Pijnlijk voor Dennis was dat hij op 27 februari van dit jaar niet de kans kreeg om opnieuw te schitteren in een grote voetbaltempel, op bezoek bij Manchester United. Na de onderlinge thuiswedstrijd in de zestiende finales van de Europa League, waarin de aanvaller het enige doelpunt maakte voor zijn ploeg (1-1), raakte hij geblesseerd aan de enkel. Hij miste daardoor de return, die met 5-0 verloren ging. Voor de kwetsuur, vier dagen voor de returnwedstrijd opgelopen, stond eigenlijk een absentie van zes weken. Dennis herstelde echter snel van het scheurtje in zijn enkel. Op eigen verzoek reisde hij af naar een FIFA Performance Center in Dubai, om daar optimaal te kunnen werken aan zijn rentree. Dennis stond zelf garant voor alle kosten die ermee gepaard gingen. Hij deed een indrukwekkende poging om de bekerfinale van 22 maart tegen Royal Antwerp te halen. Maar inmiddels weet niemand wat er met die finale gaat gebeuren.

De opstelling van Club Brugge in de uitwedstrijd tegen Real Madrid, op 1 oktober 2019.

Een tijdje leefde in Brugge de hoop dat Dennis deze zomer het transferrecord van België kon verbreken, dat nu op naam staat van Wesley Moraes en Youri Tielemans (beiden vertrokken voor 25 miljoen euro). Maar door de financiële sores in het Europese voetbal is dat vrij onwaarschijnlijk geworden. In de winterse transferperiode maakten Engelse media melding van de interesse van Manchester United, Arsenal, Leicester City, Brighton & Hove Albion, Southampton. Inmiddels worden echter met name Everton en Newcastle United in verband gebracht met de jonge spits. Afgelopen zomer stond Dennis in ieder geval open voor een transfer. Sterker nog: hij wilde graag vertrekken, omdat hij doodmoe werd van de samenwerking met trainer Ivan Leko.

“Waarom ik Club wilde verlaten? Misschien omdat ik me begon te vervelen in jullie competitie”, onthulde Dennis in oktober 2019 in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Of misschien maakte de vorige coach het te lastig voor mij. Al dat lopen... ik was daardoor ook veel te vaak geblesseerd, bijna allemaal hamstringblessures. Ik begon naar andere competities te kijken, naar andere spelers. Hoe zij wél tijd kregen om te recupereren, zich wel amuseerden. Neem nu Ajax. Heerlijk. Ik wilde naar een ploeg waar ik vrijheid zou krijgen. Maar kijk nu…”, doelde Dennis op het feit dat hij zich onder opvolger Philippe Clement een stuk vrijer voelt. Het is daarom de vraag hoe de jongeling inmiddels aankijkt tegen een vertrek.





Clinton Mata

Met 14 tegendoelpunten had Club Brugge dit seizoen de minst gepasseerde defensie van de Pro League; Charleroi (23) en Anderlecht (29) volgen op gepaste afstand. Daar mag doelman Simon Mignolet trots op zijn, maar de verdedigers mogen ook een deel van de credits opeisen. Clinton Mata was dit seizoen de betrouwbare rechterpion in een driemansverdediging van Club. De 27-jarige international van Angola fungeerde als slot op de deur en kan terugkijken op het beste seizoen uit zijn carrière. Tijdens de enige nederlaag die Club dit seizoen leed in competitieverband, uit bij Royal Antwerp (2-1) op 10 november, ontbrak de geblesseerde Mata. Didier Lamkel Zé, de linksbuiten van Antwerp, leefde zich die zondagmiddag uit op de flank en draaide Odilon Kossounou, de jonge vervanger van Mata, dol.

Maar toen beide ploegen elkaar op 2 februari opnieuw troffen, en Club met 1-0 won, speelde Lamkel Zé een hopeloze wedstrijd. Vrijwel geen enkele actie slaagde, tot grote frustratie van ploeggenoot Wesley Hoedt (“Hij wil praten als een grote jongen. Instagram en zo… En dan speelt hij zo'n wedstrijd. Verdomme.”). Maar het falen van Lamkel Zé had ook te maken met het optreden van Mata. De verdediger, in 2016 door bondscoach Roberto Martínez van België bestempeld als een ‘gemiste kans’ omdat hij voor Angola voetbalt, is een moderne verdediger die zowel grote aanvallende als verdedigende kwaliteiten heeft. Hij is technisch onderlegd, heeft snelheid en is fysiek sterk. Hoewel hij opereert in een driemansverdediging, speelt hij in werkelijkheid meer als back met aanvallende impulsen.

Met een passzuiverheid van 83,7 procent bleef hij dit seizoen alle rechtsbacks in de Pro League voor. Van alle positiegenoten in de competitie wist alleen Joakim Maehle van Racing Genk meer duels te winnen. Hoewel een transfer nog niet concreet ter sprake is gekomen, vindt men in België dat Mata goed in Engeland zou passen. “Ik vind nu al dat hij het niveau van de Premier League heeft. Snelheid, body, inzicht,... Hij heeft het allemaal”, claimde sportjournalist Peter Vandenbempt onlangs in Extra Time. Nu Mata 27 jaar is, en zijn contract nog maar twee jaar doorloopt, lijkt het moment daar voor een stap hogerop.



Toen Ruud Vormer vrijdag werd gevraagd wie de man van het seizoen was voor Club Brugge, koos hij voor doelman Mignolet. Maar, zo haastte hij zich om te zegen: “Verder Simon Deli.” Het seizoen van de Ivoriaan kende dit seizoen eigenlijk maar één domper. Het was echter meteen een levensgroot echec. In de uitwedstrijd tegen Manchester United werd hij na 22 minuten naar de kleedkamer gestuurd voor wat de Daily Mail ‘een van de meest idiote handsballen ooit' noemde. Als een volleerd keeper wierp hij zich voor een inzet van Daniel James, wat Deli op een rode kaart kwam te staan en Manchester United een penalty opleverde. Tegen tien man liepen the Red Devils uit naar een dikke overwinning.

"Als je me vraagt hoe het komt, antwoord ik oprecht: ik heb geen idee", blikte Deli vorige maand terug in Het Laatste Nieuws. "Als je naar mijn carrière kijkt, is zoiets me nooit eerder overkomen.” Wie Deli die vlaag van verstandsverbijstering kan vergeten, ziet net als Vormer een uitblinker die zich dit seizoen manifesteerde tot leider in de achterhoede van Club. De 1 meter 92 lange mandekker werd vorig jaar overgenomen van Slavia Praag en zijn komst bleek een schot in de roos. Deli veroverde direct een basisplaats en stond die niet meer af. Net als Dennis gaat hij echter gebukt onder inconsistentie en momenten van onoplettendheid. Daar zal hij zich in moeten ontwikkelen, wil Deli slagen in het buitenland.

Uitgerekend op de avond voor de fatale wedstrijd op Old Trafford zei Deli dat het zijn droom is om in Engeland te voetballen. Clubs uit de Premier League zullen nu echter wel tweemaal nadenken voordat ze in zee gaan met de 28-jarige linkspoot, wiens contract in de zomer van 2022 afloopt. “Alleen God weet waarom het in die wedstrijd gebeurde", vertelde Deli, die boven dit artikel gefotografeerd staat tijdens een oefenwedstrijd tegen Ajax in Doha op 11 januari (3-1 nederlaag). "Misschien moest het zo gaan en ben ik alsnog voorbestemd om naar Engeland te gaan. Als God beslist dat ik naar Engeland ga, ga ik naar Engeland. Ook al moet ik daarvoor een eigen doelpunt of weet ik veel wat maken.”



Iedere wedstrijd prijzen supporters van Club Brugge zich gelukkig met het feit dat Vanaken nog altijd geen grote transfer naar het buitenland heeft gemaakt. Dit seizoen was hij goed voor dertien doelpunten, waarmee hij voor het tweede opeenvolgende seizoen clubtopscorer werd. Vanaken werd na de seizoenen 2017/18 en 2018/19 verkozen tot Profvoetballer van het Jaar; hij won in 2018 en 2019 tevens de Gouden Schoen, die middenin het seizoen wordt uitgereikt aan de beste speler van het afgelopen kalenderjaar in België. De drievoudig international van België wordt geroemd om zijn loopvermogen, zijn verbindende kwaliteiten op het middenveld en zijn neusje voor de goal.

Tussen 2002 en 2008 was Vanaken jeugdspeler van PSV en naar verluidt hadden de Eindhovenaren vorig jaar interesse in een hereniging. Ook clubs als Ajax, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 en Sevilla passeerden de afgelopen jaren de revue als nieuwe werkgever. Ajax werd in de zomer van 2019 het meest nadrukkelijk genoemd en ook Vanaken zelf erkende in december 2019 dat er 'sprake' was van interesse uit Amsterdam. Waarom is het vooralsnog niet tot een grote transfer gekomen? Met een gebrek ambitie heeft het niets te maken, verzekerde Vanaken in januari aan in Sport/Voetbalmagazine. Hij beaamde tevens dat de tijd begint te dringen. “Ik ben nu 27 en heb net een topjaar gehad. Als een transfer dan niet komt, zal het misschien nooit zijn.”

Voetballegende Luc Nilis stelde vorige maand in hetzelfde magazine dat Vanaken, net als hijzelf, snelheid mist op de eerste meters. "Anders voetbalde hij allang niet meer in België", stelde de oud-spits. “In de Champions League heeft hij het verschil niet kunnen maken, omdat hij iets mist.” Het klopt dat Vanaken in binnenlandse competities beter presteert dan in Europese toernooien. In de Pro League, de Croky Cup en de Supercup noteerde hij in totaal 205 wedstrijden, waarin hij 64 keer scoorde en 51 assists gaf: daarmee was hij rechtstreeks betrokken bij 115 doelpunten. Maar in 36 wedstrijden in Europees verband, verspreid over de Europa League en de Champions League, kwam hij tot 6 doelpunten en 3 assists. Met een treffer in de thuis- en uitwedstrijden tegen LASK Linz in de play-ofronde loodste Vanaken zijn ploeg dit seizoen naar de groepsfase van de Champions League, maar vervolgens blonk hij zelden uit.