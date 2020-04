‘Revelatie van de Eredivisie kan rekenen op serieuze interesse van Lazio’

SC Heerenveen gaat Chidera Ejuke mogelijk na slechts één seizoen alweer kwijtraken, zo blijkt uit de berichtgeving van de Corriere dello Sport vrijdag. De papieren editie van de Italiaanse krant verzekert dat Lazio komende zomer een serieuze poging wil wagen om de 22-jarige linksbuiten uit de Eredivisie weg te plukken.

Ejuke, die afgelopen zomer voor naar verluidt twee miljoen euro overkwam van het Noorse Valerenga IF, is een schot in de roos gebleken voor Heerenveen. Afgelopen zomer had ook Lazio overigens interesse in de Nigeriaanse aanvaller, maar toen gaf Ejuke de voorkeur aan een transfer naar Nederland. Volgens de Corriere dello Sport is Heerenveen nu bereid om de vleugelspits voor vijf miljoen euro door te verkopen, al is het de vraag of dat bedrag niet aan de lage kant is.

Ook Olympique Marseille zou inmiddels belangstelling hebben voor Ejuke, die met zijn dribbels en snelheid een plaag voor menig rechtsback uit de Eredivisie is gebleken. In 25 competitiewedstrijden maakte de jeugdinternational dit seizoen 9 doelpunten en gaf hij 4 voorzetten die leidden tot een goal van een ploeggenoot.

Begin maart waren er ook al geruchten over interesse in Ejuke. Toen zei de dribbelaar, die een contract heeft tot medio 2023, een langer verblijf bij Heerenveen niet uit te sluiten. "Ik zou het helemaal niet erg vinden om hier volgend seizoen nog te spelen, maar als ik hogerop kan, moet ik zorgen dat ik er klaar voor ben", zei hij in de Leeuwarder Courant. "Het gaat om de juiste timing. Ik ben op dit moment nog niet met mijn toekomst bezig."