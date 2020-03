‘Juventus kan Matthijs de Ligt jaar na komst kwijt in Premier League’

Manchester United was vorig jaar een van de gegadigden voor Matthijs de Ligt, maar the Red Devils moesten zich uiteindelijk neerleggen bij de overgang van de centrale verdediger naar Juventus. De Engelse grootmacht heeft de hoop volgens ESPN echter nog niet opgegeven en wil na dit seizoen een nieuwe poging wagen.

Bronnen rondom de club hebben verzekerd dat Manchester United klaar is om een nieuw bod neer te leggen als Juventus open staat voor een snel vertrek van De Ligt. Manager Ole Gunnar Solskjaer hoopt aankomende zomer een nieuwe centrale verdediger aan zijn selectie toe te voegen en de Oranje-international heeft vanwege zijn leeftijd, veelzijdigheid en karakter het ‘perfecte profiel’.

De Ligt legde afgelopen zomer niet alleen een voorstel van Manchester United naast zich neer, maar wees ook Barcelona en Paris Saint-Germain de deur. De stopper is in zijn eerste seizoen in Turijn echter niet verzekerd van een basisplaats en heeft met Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Merih Demiral forse concurrentie.

De Engelse grootmacht is zich er volgens de berichtgeving wel van bewust dat de kans dat la Vecchia Signora bereid is om een deal te sluiten klein is, tenzij De Ligt zelf actief aanstuurt op een vertrek. Manchester United heeft daarom een lijst opgesteld met alternatieven, waaronder Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly. De London Evening Standard weet overigens toe te voegen dat De Ligt ook betrokken kan worden in een deal die Paul Pogba de omgekeerde weg laat bewandelen.