‘Rodgers ziet hereniging wel zitten en zet in op ambitieuze deal met Barça’

Bayern München huurt Philippe Coutinho dit seizoen van Barcelona, maar de Duitse grootmacht lijkt niet van plan om de spelmaker definitief over te nemen. Aangezien er in het Camp Nou ook geen plek is voor Coutinho moet hij voor aankomend seizoen op zoek naar een nieuwe werkgever en volgens Sport dient zich in Engeland een onverwachte kandidaat aan. Leicester City zou namelijk inzetten op een ambitieuze deal om de Braziliaan naar het King Power Stadium te halen.

Hoe het door de uitbraak van het coronavirus lamgelegde Premier League-seizoen precies afgerond zal worden is nog niet bekend, maar Leicester speelt door zijn huidige derde plek in de aankomende voetbaljaargang normaal gesproken in de Champions League. The Foxes zijn daarom volgens de Catalaanse sportkrant op zoek naar ‘luxeversterkingen’ en hebben zodoende hun oog laten vallen op Coutinho.

Manager Brendan Rodgers kent de aanvallend ingestelde middenvelder nog van hun gezamenlijke tijd bij Liverpool en de oefenmeester onderhoudt een goede band met Coutinho. Leicester houdt bovendien rekening met het vertrek van James Maddison, die voor de uitbraak van de crisis voor een bedrag van om en nabij de negentig miljoen euro op weg leek naar Manchester United. Als Maddison inderdaad verkocht wordt, kan de club een deel van zijn transfersom gebruiken om Coutinho binnen te hengelen.

Sport spreekt van een huurdeal met optie tot koop, waar in eerste instantie dertig miljoen mee gemoeid zou zijn. Of Coutinho zelf openstaat voor een transfer naar Leicester is overigens nog niet duidelijk. De duurste aankoop aller tijden van Barcelona zou wel zijn zinnen hebben gezet op een terugkeer naar de Premier League, wat in het voordeel van de subtopper spreekt. Zijn oude club Liverpool lijkt bovendien geen belangstelling te hebben, al wordt Chelsea nog wel altijd als optie genoemd. The Blues zetten naar verluidt eveneens in op een initiële huurdeal, terwijl Barcelona hem liever direct van de hand wil doen.