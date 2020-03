Navas ontvlucht Frankrijk; ESPN noemt duizelingwekkend bedrag privévlucht

Keylor Navas is Frankrijk ontvlucht vanwege de aanhoudende coronacrisis, ondanks het feit dat het land al bijna twee weken in lockdown is. De doelman van Paris Saint-Germain heeft zijn vrouw en drie kinderen per vliegtuig mee teruggenomen naar Costa Rica. Volgens ESPN legde de 33-jarige sluitpost van PSG eerder deze week maar liefst 200.000 euro neer voor de privévlucht richting zijn geboorteland.

Navas stapte enkele dagen geleden in Parijs op het vliegtuig en kwam twaalf uur later aan in San José, de hoofdstad van Costa Rica. Bij aankomst gaf de routinier gelijk een reactie aan de lokale radiozender Impact Radio. "We zijn ook maar mensen en we zijn bang. Ik heb dit puur en alleen voor mijn gezin gedaan. We willen in deze periode graag dicht bij onze familie zijn. We leggen onze situatie in de handen van God. Hij zal de leiding nemen en ons opnieuw vrede bezorgen. Als mensheid moeten we nu vooral samenwerken en de regels van de overheid heel goed opvolgen."

De doelman van PSG moet nu eerst twee weken in quarantaine, omdat de regels in Costa Rica dat voorschrijven. Navas is de derde speler die vanwege de uitbraak van het coronavirus uit Frankrijk is vertrokken. In een eerder stadium keerden Neymar en Thiago Silva terug naar Brazilië. Op het moment van het vertrek van het tweetal waren de strikte voorzorgsmaatregelen van de Franse regering nog niet van kracht.

Navas liet zich vorige week zondag al uit over de coronacrisis. De Zuid-Amerikaanse keeper riep zijn volgers op Instagram op om rustig te blijven in deze moeilijke tijden. "Laten we hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. God zegene jullie allemaal! Samen komen we wel door deze crisis heen", zo liet hij weten in een speciale videoboodschap.