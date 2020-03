Iconische Confrontaties: Liverpool 2004/05 versus Van Dijk en Wijnaldum

In deze periode zonder voetbal grijpt Voetbalzone terug naar het verleden. In de rubriek Iconische Confrontaties zetten we twee teams tegenover elkaar waarover vandaag de dag nog altijd met veel respect gesproken wordt. Via een poll onderaan dit artikel wordt door jullie bepaald welk team zou winnen als beide ploegen het tegen elkaar zouden opnemen. Na edities met Ajax, PSV en Feyenoord gaan we de grens over en nemen we twee teams van Liverpool onder de loep die deze eeuw de Champions League wisten te winnen.

Liverpool 2004/05

Met de verkoop van Michael Owen aan Real Madrid leverde Liverpool in aanvallend opzicht veel kwaliteit in. Tegenover zijn vertrek stond de komst van onder meer Xabi Alonso en Luis García, twee spelers die een belangrijke rol zouden vervullen in wat een legendarisch seizoen zou worden. The Reds waren in de Premier League weinig succesvol, want het team van manager Rafael Benítez kwam niet verder dan de vijfde plaats op de ranglijst. In de FA Cup werd Liverpool al in de derde ronde uitgeschakeld, terwijl de finale van de League Cup op pijnlijke wijze werd verloren. Chelsea kwam in de slotfase langszij via een eigen doelpunt van Steven Gerrard. In de verlenging ging het mis voor Liverpool, daar Didier Drogba en Mateja Kezman de cruciale goals maakten. Op Engelse bodem werd het derhalve een seizoen om snel te vergeten, maar in Europees verband schreef de ploeg geschiedenis.

De groepsfase van de Champions League werd met de hakken over de sloot overleefd. In een poule met AS Monaco, Olympiacos en Deportivo La Coruña verzamelde de Engelse topclub tien punten, net genoeg voor een plek bij de laatste zestien. In de achtste finales was Bayer Leverkusen de te nemen horde. Na een 3-1 overwinning op Anfield werd met dezelfde cijfers gewonnen in Duitsland, waardoor kwalificatie voor de kwartfinales een feit was. Juventus was de tegenstander en na een 2-1 zege op eigen veld, was een doelpuntloos gelijkspel in de return voldoende voor de volgende ronde. In de halve finale volgde een Engels onderonsje, daar Chelsea de opponent was. Op Stamford Bridge bleef het in de heenwedstrijd bij 0-0, waarna Liverpool het karwei voor eigen publiek afmaakte. Luis García tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Door zijn treffer in de vierde minuut ging Liverpool naar de finale van het miljardenbal.

In het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul nam Liverpool het op tegen AC Milan, dat speelde met onder meer Jaap Stam en Clarence Seedorf. De Italianen hadden op papier de sterkste ploeg en waren op voorhand de favoriet. Na 45 minuten spelen stond het al 3-0 via Paolo Maldini en twee goals van Hernán Crespo. De spanning was volledig weg en in Milaan werd al feest gevierd. Liverpool kwam echter als herboren uit de kleedkamer en dankzij een historische comeback werd het een van de meest legendarische Champions League-finales aller tijden. Via Steven Gerrard, invaller Vladimír Smicer en Xabi Alonso kwam het team van Benítez terug tot 3-3. In de verlenging werd niet gescoord, waarna het aankwam op strafschoppen. In deze serie groeide voormalig Feyenoord-doelman Jerzy Dudek uit tot de grote held van Liverpool. Bij penalty’s van Milan bewoog hij veelvuldig op de doellijn, waardoor hij de tegenstanders uit hun concentratie haalde. Zo schoot Serginho hoog over en pakte hij de pingels van Andrea Pirlo en Andriy Shevchenko. Liverpool won de Champions League en het Mirakel van Istanbul was een feit.

De opstelling van Liverpool in de finale van de Champions League in 2005.

Liverpool 2018/19

Na de verloren Champions League-finale van 2018 versterkte Liverpool zich op cruciale posities. De club telde ongeveer 180 miljoen euro neer voor de komst van Alisson Becker, Fabinho, Naby Kaïta en Xherdan Shaqiri, terwijl eerder dat jaar Virgil van Dijk al voor circa 84 miljoen euro naar Anfield werd gehaald. Manager Jürgen Klopp beschikte dan ook over een ijzersterke selectie, waardoor het tot de favorieten behoorde in zowel Engeland als Europa. De focus werd volledig gelegd op de Premier League en Champions League, waardoor de vroege uitschakeling in de FA Cup en League Cup geen ramp was. Liverpool stal de harten van de voetbalfans, want het team van Klopp speelde weergaloos voetbal in een ongekend hoog tempo. Het was net niet genoeg voor de Engelse landstitel, daar Manchester City net iets beter bleek: the Citizens verzamelden 98 punten, 1 punt meer dan the Reds.

Na de verloren Champions League-finale, was de honger naar Europees succes enorm. In de groepsfase was de spanning om te snijden. Voorafgaand aan de laatste speelronde stond Liverpool op de derde plaats en speelde het tegen koploper Napoli. Een 1-0 overwinning op Anfield was genoeg om samen met Paris Saint-Germain de poule te overleven. Bij de loting voor de achtste finales werd het team van Klopp gekoppeld aan een andere Europese grootmacht: Bayern München. De titanenstrijd in Liverpool eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. In de return waren het de bezoekers die aan het langste eind trokken. Met een assist en doelpunt was Van Dijk een van de grote uitblinkers bij de 1-3 overwinning. In de kwartfinale was FC Porto een maatje te klein voor Liverpool, dat steeds beter om stoom raakte. Door een 2-0 zege op Engelse bodem en een 1-4 overwinning in Porto plaatste Liverpool zich overtuigend voor de halve finale.

The Reds leken dood en begraven toen in het Camp Nou met 3-0 verloren werd. Een finale tussen Barcelona en Ajax lonkte, want de Amsterdammers wonnen in de andere halve finale met 0-1 van Tottenham Hotspur. Toch werd het een Engelse eindstrijd. Na een vroeg openingsdoelpunt van Divock Origi was het invaller Georginio Wijnaldum die er met twee goals 3-0 van maakte. Tien minuten voor tijd werd het zelfs 4-0 toen de verdediging van Barcelona niet scherp was bij een hoekschop. Trent Alexander-Arnold zorgde voor een razendsnelle spelhervatting, waarna Origi Liverpool naar de finale schoot. In het Wanda Metropolitano werd de Champions League in de wacht gesleept. Tottenham werd met 0-2 opzij gezet door goals van Mohamed Salah en Origi.

De opstelling van Liverpool in de finale van de Champions League in 2019.

Uitgelicht: Steven Gerrard en Virgil van Dijk

Gerrard was op zijn 24ste de aanvoerder en leider van Liverpool. Hij was de spelverdeler op het middenveld en was met zijn enorme loopvermogen van onschatbare waarde voor het team van Benítez. In de Premier League scoorde hij liefst dertien keer dat seizoen en ook in de Champions League liet hij het net regelmatig bollen. Inclusief de voorronde van het clubtoernooi scoorde hij vier keer. In de finale tegen Milan bracht hij met zijn doelpunt vlak na rust het geloof terug bij Liverpool.

Het Liverpool van vorig seizoen had meerdere uitblinkers, waaronder Sadio Mané en Mohamed Salah. De twee waren samen verantwoordelijk voor een groot deel van de doelpuntenproductie. Laatstgenoemde kan echter net iets betere statistieken overleggen dan zijn Senegalese ploeggenoot. In de Premier League was de Egyptische buitenspeler goed voor 22 doelpunten en 8 assists, terwijl hij in de Champions League 5 keer trefzeker was en 2 keer een goal van een ploeggenoot voorbereidde. Virgil van Dijk beleefde het beste seizoen uit zijn loopbaan. Hij zette de lijnen uit in de achterhoede en was nauwelijks te passeren. Hij werd na het winnen van de Champions League verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar. In de verkiezing om de Ballon d'Or moest hij alleen Lionel Messi voor zich laten.