Serdar Gözübüyük kon historische transfer maken: ‘Het contract lag al klaar’

Serdar Gözübüyük heeft in het verleden een aanbieding gekregen om Nederland achter zich te laten en zijn carrière te vervolgen in Turkije. In het tweede deel van de meest recente aflevering van Bij Andy in de Auto vertelt de scheidsrechter dat hij vorig seizoen werd uitgenodigd voor de competitiewedstrijd tussen Fenerbahçe en Besiktas, vermoedelijk door de voetbalbond van Turkije (TFF). Hij kreeg vervolgens een contract voorgeschoteld om aan de slag te gaan in de Süper Lig.

De wedstrijd vond plaats op 24 september 2018 en eindigde in 1-1 door doelpunten van Ryan Babel en André Ayew. "Niet normaal", zo roept Gözübüyük in gesprek met oud-prof Andy van der Meijde de sfeer van destijds in het Sükrü Saracoglu Stadion in herinnering. "De scheidsrechter (Firat Aydinus, red.) floot echt supergoed, maar vanuit skyboxen werden dingen geworpen en werd er gescholden. Na negentig minuten was het echter klaar en gingen de mensen weer normaal met elkaar om."

Als het aan de TFF lag, zou Gözübüyük op termijn zelf zulke wedstrijden leiden. Het zou een historische transfer zijn; er zijn maar weinig voorbeelden bekend van scheidsrechters die plots in een ander land aan de slag gingen. De bekendste arbiter die ooit een transfer maakte is Mark Clattenburg, die na dertien seizoenen in de Premier League aan de slag ging als hoofd van het scheidsrechterskorps in Saudi-Arabië en vervolgens als arbiter in China. Volgens Gözübüyük 'lag het contract al klaar' om naar Turkije te gaan.

"Ik begreep dat ik een van de eerste scheidsrechters kon worden die naar het buitenland zou gaan. Ik heb erover nagedacht, maar ik dacht: ik heb zoveel kansen gehad in Nederland, ik fluit internationaal en ik wil stappen maken naar mooiere Champions League-wedstrijden", somt de scheidsrechter op. "Ik vind het niet zo netjes richting KNVB en richting Nederland, waar ik mijn opleiding heb genoten en kansen heb gekregen, om nu te zeggen: dikke middelvinger, ik ben weg."

"Als ik dat al had gedaan, had het meer met bijzaken te maken gehad: met mensen die mij zwart wilden maken en leugens verzonnen in de hoop dat mensen daarover zouden schrijven", vervolgt Gözübüyük. Hij doelt daarmee onder meer op een collega-scheidsrechter, die hij in het eerste deel van de uitzending al fileerde. Hij belooft in zijn boek, dat in de zomer uitkomt, duidelijk te maken op wie hij precies doelt en op welke manieren hij naar eigen inzicht is zwartgemaakt. "Daar zal ik allemaal wel op terugkomen."