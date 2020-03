Klopp diep ontroerd door video uit ziekenhuis: ‘Ik moest gelijk huilen’

Jürgen Klopp heeft ontzettend veel respect voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen van Liverpool, zo blijkt uit een video-item vanuit het huis van de Duitser. Volgens de manager van Liverpool zijn dat de echte helden in de strijd tegen het coronavirus. Klopp hield het niet droog toen hij een ontroerende video uit één van de ziekenhuizen onder ogen kreeg.

Klopp hoopt vurig dat de mensheid zich van zijn beste kant laat zien tijdens de coronacrisis. "Laat ik het zo verwoorden: over tien, twintig, dertig of veertig jaar kijken we terug op deze periode. Als we dan tot de conclusie komen dat we de meeste solidariteit, liefde en vriendschap hebben getoond, dan zou dat ontzettend mooi zijn." Klopp noemt het werk van de zorgverleners ‘geweldig’. "Die zijn echt op een fantastische manier bezig. Dankzij hen kunnen wij thuisblijven."

"Ik kan het met mijn Engels niet goed genoeg onder woorden brengen, maar het is echt waanzinnig wat deze mensen doen", vervolgt Klopp zijn lofzang op het zorgpersoneel in Engeland. "Gisteren ontving ik een video uit het ziekenhuis van mensen die net buiten de intensive care ‘You'll Never Walk Alone’ zongen. Toen moest ik gelijk huilen. Dat zegt echt alles. Ze brengen hun eigen leven in gevaar voor ons. Mijn bewondering kent geen grenzen."

Klopp hoopt dat de mensen in Engeland de adviezen van de regering ter harte nemen en dus zoveel mogelijk thuisblijven. "We moeten gedisciplineerd zijn, samenwerken en zeker ook voor elkaar zorgen. Dát is de enige oplossing voor dit probleem", geeft de manager van the Reds als duidelijke boodschap mee. "Daarom zitten we allemaal thuis." Liverpool heeft nog twee zeges nodig voor het kampioenschap in de Premier League, al is het nog maar de vraag wanneer de competitie wordt hervat. Het is goed mogelijk dat het seizoen in de zomermaanden wordt afgemaakt, achter gesloten deuren. In de Engelse media klinken zelfs al geluiden dat de huidige jaargang zou moeten worden geschrapt.