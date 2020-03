Barcelona zet beslissing door ondanks tegenstribbelen van spelers

Barcelona gaat werktijdverkorting voor al zijn werknemers aanvragen. Dat heeft de Spaanse topclub bekendgemaakt na een vergadering waarin het bestuur de economische impact van de coronacrisis had besproken. Naar verluidt kan het gaan om een korting van zeventig procent vanaf het moment dat de maatregelen zijn ingevoerd.

“Deze aanvragen worden ingediend zodra de club alle aspecten die verband houden met deze maatregel en de effecten ervan heeft gedeeld met zowel de sportieve als de niet-sportieve werknemers”, meldt de Spaanse profclub via de officiële kanalen in een verklaring. “Het komt neer op werktijdverkorting, noodzakelijk door de omstandigheden en de veiligheidsmaatregelen en een korting op de vergoeding die is vastgesteld in de contracten.”

Spaanse media verzekeren dat de spelersraad van Barcelona eerder deze week de plannen van voorzitter Josep Maria Bartomeu voor een salarisverlaging had verworpen. Bartomeu zou toen al hebben gezegd dat hij de werktijdverkorting desnoods zonder een akkoord wilde doorvoeren. Barcelona kan deze stappen immers zetten volgens de Spaanse wet, zolang de noodtoestand in het Zuid-Europese land voortduurt.

De beslissing van Barcelona geldt voor de selecties van de mannen (met onder anderen Frenkie de Jong) en de vrouwen (Lieke Martens en Stefanie van der Gragt). Ook de basketbaltak van Barcelona valt onder de maatregel. De A-selectie van Quique Setién verdient jaarlijks bij elkaar ongeveer 500 miljoen euro bruto Barcelona kondigde ook aan dat het de club en alle faciliteiten beschikbaar heeft gesteld aan het regionale Catalaanse ministerie voor gezondheid.

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje steeg donderdag tot boven de 4000. Het ministerie van Volksgezondheid meldde 655 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal naar 4089 steeg. Er bezweken minder mensen dan in de 24 uur daarvoor. In Spanje zijn inmiddels 56.188 besmettingen vastgesteld. Dat was woensdag nog 47.610. Rond de klok van twaalf uur zullen de nieuwe cijfers van de voorbije 24 uur wereldkundig worden.