BILD acht spectaculaire transfer tussen Bayern en Chelsea zeer goed denkbaar

De sportieve toekomst van Manuel Neuer blijft onderwerp van gesprek in Duitsland. Bayern München wil graag langer door met de 33-jarige doelman, maar niet tegen elke prijs. Mochten Neuer en Bayern er samen niet uitkomen over een nieuw contract, dan lonkt voor de Duits international een transfer naar Chelsea, zo weet BILD donderdagavond te melden.

Neuer is bij Bayern nog in het bezit van een contract tot medio 2021 en der Rekordmeister wil de samenwerking in principe graag verlengen. De keeper heeft volgens diverse Duitse media een aanbieding ontvangen van Bayern, maar zou niet tevreden zijn over de duur van zijn nieuwe contract. Onduidelijk is hoeveel seizoenen Neuer nog aan zijn huidige verbintenis wenst vast te plakken, maar Bayern lijkt met een schuin oog alvast naar de toekomst te kijken.

De grootmacht uit Beieren versterkte zich met het oog op komend seizoen immers al met Alexander Nübel. Laatstgenoemde zal transfervrij overkomen van Schalke 04 en geldt in Duitsland als een grote keepersbelofte. De 23-jarige Nübel zal bij Bayern in principe de tijd krijgen om eerst te acclimatiseren, maar moet op termijn wel de eerste man tussen de palen worden.

Zodoende is het volgens onder meer BILD goed denkbaar dat Neuer aankomende zomer na liefst negen seizoenen de deur achter zich dichtslaat in de Allianz Arena. Verslaggever Christian Falk verzekert dat Chelsea serieuze belangstelling heeft voor Neuer en zich bij Bayern zal melden indien men erin slaagt om Kepa Arrizabalaga te lozen. Manager Frank Lampard is bij de Engelse club ontevreden over Arrizabalaga en passeerde de Spanjaard dit seizoen al meermaals ten faveure van oudgediende Willy Caballero.