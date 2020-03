Lucas Moura geeft ‘goede vriend’ Antony ‘essentieel’ advies voor Ajax-transfer

Lucas Moura heeft hoge verwachtingen van Ajax-aankoop Antony. Laatstgenoemde maakt komende zomer voor minimaal 15,75 miljoen euro de overstap van São Paulo naar de Johan Cruijff ArenA. Moura zegt goed bevriend te zijn met de Braziliaanse jeugdinternational en zegt hem belangrijk advies gegeven op weg naar zijn transfer naar Europa.

"Antony is een goede vriend van mij en ook een geweldige speler", zo wordt de aanvaller van Tottenham Hotspur geciteerd door Lance. “Hij is snel doorgebroken en ik weet zeker dat hij een grote speler gaat worden in de toekomst. Mijn advies aan hem is dat hij zo snel mogelijk een cursus Engels moet gaan volgen. Ik weet niet of hij daar al mee bezig is, maar dat is erg belangrijk. Europeanen hechten hier veel waarde aan. Het is essentieel dat hij de taal spreekt als hij bij de club arriveert.”

De 27-jarige Moura werd net als Antony opgeleid door São Paulo. Hij verliet zijn geboorteland in 2013 voor Paris Saint-Germain, dat destijds veertig miljoen euro voor hem betaalde. Hij weet door eigen ervaringen dat het belangrijk is om direct na zijn verhuizing de ‘focus’ niet te verliezen. "Hij zal zijn familie en vrienden gaan missen, net als het dagelijkse leven in Brazilië. In Europa is het koud. Maar hij heeft alles in zich om het te gaan laten zien. Hij gaat naar een grote club, zal waarschijnlijk Champions League spelen en heeft de potentie om nog meer te groeien.”

De transfersom van Antony Matheus dos Santos kan oplopen naar maximaal 21,75 miljoen euro, zo maakte Ajax bekend bij het aantrekken van het twintigjarige talent. Zijn contract gaat in op 1 juli en loopt tot medio 2025. “We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan. Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op vooruit lopen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden”, zei directeur voetbalzaken Marc Overmars.