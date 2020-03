Serdar Gözübüyük: ‘Ik heb Hakim Ziyech heel anders leren kennen’

Serdar Gözübüyük heeft veel respect voor Hakim Ziyech, zo laat hij weten in het programma Bij Andy in de Auto. De scheidsrechter geeft aan dat hij de speler van Ajax op een andere manier heeft leren kennen dan hoe de media volgens hem een beeld van Ziyech hebben gecreëerd. Volgens Gözübüyük heeft hij tijdens wedstrijden wel eens woorden met de Ajacied, maar is dat na afloop altijd snel vergeten en vergeven.

“Ik heb Hakim Ziyech heel anders leren kennen”, zegt Gözübüyük in gesprek met oud-voetballer Andy van der Meijde. “Bij het Voetballer van het Jaar-gala won hij de Gouden Schoen. Zijn moeder kwam het podium op, fantastisch. Ik leerde die jongen heel anders kennen, want er wordt door mensen en de media een beeld gecreërd."

Gözübüyük prijst Ziyech voor zijn houding op het veld. “Natuurlijk is hij wel eens boos of word ik boos, maar na afloop geef je elkaar een hand. Dat is bij meer spelers, maar ik heb hem heel anders leren kennen. Zo kan het ook. Hij is nooit negatief als je een keer een fout maakt. Daar kan een aantal mensen een voorbeeld aan nemen”, aldus de scheidsrechter.

De arbiter zegt dat hij wel eens respect mist in het voetbal. “Dat vind ik weleens jammer van mensen er omheen, of het nu directeuren zijn. Dan staan ze daar in de catacomben en dan maken ze een opmerking, waarvan ik denk: waarom doe je dat? Tijdens de wedstrijd boeit het me niet, maar om het na de wedstrijd voor een camera te doen is de makkelijkste weg om iemand zwart te maken.”