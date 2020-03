‘Dat ik mijn contract bij Chelsea beëindig is momenteel slechts bijzaak’

Pedro beschikt over een aflopend contract bij Chelsea en de 32-jarige aanvaller is geenszins van plan om zijn verblijf op Stamford Bridge een vervolg te geven. De routinier mag met andere clubs praten, maar een nieuwe werkgever heeft dat nog niet opgeleverd. Volgens Pedro valt zijn situatie echter in het niet bij al het leed dat het coronavirus in Europa veroorzaakt.

"Ik ben inderdaad van plan om mijn contract bij Chelsea te beëindigen, maar maar dat is op dit moment slechts bijzaak", benadrukt Pedro in een interview met Cadena SER. De Spanjaard maakte in 2015 voor circa dertig miljoen euro de overstap van Barcelona naar Chelsea. In de afgelopen jaren veroverde hij met the Blues onder meer het kampioenschap in de Premier League, de FA Cup en de Europa League.

Pedro roept iedereen in Europa op om solidair te zijn tijdens de aanhoudende coronacrisis. "Mijn toekomst als speler is van later zorg. We weten nog niet eens wanneer we bij Chelsea weer mogen trainen. We zijn in quaraintaine geweest omdat een van onze spelers (Callum Hudson-Odoi, red.) besmet was geraakt met het coronavirus. Het gaat nu echter weer een stuk beter met hem en daar zijn we als spelersgroep maar wat blij mee."

De vleugelaanvaller van Chelsea heeft de kosten van 3.000 beschermwanden voor ziekenhuizen in Spanje voor zijn rekening genomen. "Die dingen zijn schaars en alle kleine beetjes helpen", verduidelijkt Pedro. "De ziekenhuizen hebben ons al verteld dat de beschermwanden erg van pas komen. Wij dragen dan ook graag ons steentje bij. Het nieuws over de situatie in Spanje is al erg genoeg, dat spijt ons ook zeer." De gedwongen zelfisolatie viel Pedro zwaar. "Ik kan mijn kinderen ook niet zien. Ik had de mogelijkheid om bij ze te zijn, maar toen mocht ik niet reizen."