Boulahrouz: ‘Als ik twaalf man had mogen opstellen, had hij sowieso gespeeld’

In navolging van onder anderen Ronald de Boer en Gerald Vanenburg heeft vrijdag ook Khalid Boulahrouz op verzoek van het Algemeen Dagblad zijn favoriete elftal met ex-teamgenoten samengesteld. De oud-verdediger speelde gedurende zijn actieve spelerscarrière voor RKC Waalwijk, Hamburger SV, Chelsea, Sevilla, VfB Stuttgart, Sporting Portugal, Bröndby IF, Feyenoord én het Nederlands elftal en heeft dan ook met de nodige grote namen een kleedkamer gedeeld.

Boulahrouz kiest in het doel voor Edwin van der Sar, die hij meemaakte bij het Nederlands elftal. De oud-stopper stond tussen 2006 en 2008 onder contract bij Chelsea en speelde bij die club samen met de vermaarde Petr Cech. Toch geeft hij de voorkeur aan Van der Sar. "Hij was technisch nog net ietsje beter. Je moest de bal als aanvaller gewoon in de kruising schieten om überhaupt kans te maken om te scoren. Hij was echt van wereldklasse", zo onderbouwt Boulahrouz zijn keuze voor Van der Sar.

Het volledige elftal van Khalid Boulahrouz, met per speler de ploeg waarin de twee spelers de langste tijd samen doormaakten.

Boulahrouz is creatief geweest bij het samenstellen van zijn droomelftal en opteert voor een driemansdefensie, bestaande uit Ashley Cole, John Terry en Dani Alves. Met laatstgenoemde speelde Boulahrouz kort samen bij Sevilla, dat hem in het seizoen 2007/08 één seizoen huurde van Chelsea. Alves speelde na zijn periode bij Sevilla in Europa nog voor Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain en groeide uiteindelijk uit tot één van de beste rechtsbacks uit de voetbalhistorie. "Hij was aanvallend al enorm sterk toen we samen bij Sevilla speelden", memoreert Boulahrouz. "Verdedigend was het niet top, maar dat heeft hij door de jaren heen ontwikkeld. Hij was aanvallend echt een meerwaarde."

Boulahrouz kiest op het middenveld ogenschijnlijk voor een ruit, met Edgar Davids, Nigel de Jong, Claude Makélélé en Wesley Sneijder. Vooral Davids heeft een onuitwisbare indruk op hem achtergelaten. "De pitbull. Ik heb er altijd van genoten om met hem samen te spelen. Hij was echt fantastisch. Giftig in de duels, dynamisch, een ongelofelijke dosis power en vuur. Zo zie je ze zelden nog. Jammer is dat wel, maar spelers van zulke wereldklasse worden niet opgeleid. Die worden geboren", meent Boulahrouz.

Sneijder moet op het middenveld van Boulahrouz voor de creativiteit gaan zorgen, al had de oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid geduchte concurrentie. "Ik heb ook jarenlang met Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay in het Nederlands elftal gespeeld, zij waren echt heel goed. Als ik twaalf man had mogen opstellen, had Van der Vaart sowieso gespeeld", stelt Boulahrouz, die zowel bij HSV als het Nederlands elftal met Van der Vaart speelde.

De voormalige verdediger kiest voorin tot slot voor Robin van Persie, Ruud van Nistelrooij en Arjen Robben. Boulahrouz prijst van Persie vanwege zijn ‘fluwelen balbehandeling’, Van Nistelrooij vanwege zijn ‘balbehandeling en doelgerichtheid’ en Robben omdat ‘hij zo veel verdedigers de hielen heeft laten zien’. "Hij liet de meest bizarre dingen zien. Arjen kon vanuit stilstand naar maximale sprint gaan, tot stilstand komen en wéér volop gaan. Je moest tegen hem maximaal opgewarmd zijn, anders was hij echt niet te houden", aldus Boulahrouz.