‘Terugkeer Coutinho op oude nest luidt waarschijnlijk tactische omzetting in’

Philippe Coutinho begon zijn avontuur op de Europese velden in het shirt van Internazionale, dat hem in de winter van 2013 voor dertien miljoen euro naar Liverpool liet vertrekken. De Braziliaan heeft zijn laatste wedstrijd in diens van i Nerazzurri mogelijk echter nog niet gespeeld, aangezien de club van Milaan na zo denken over een terugkeer van de spelmaker.

Tuttosport weet zaterdag te melden dat Inter twee mogelijke scenario’s overweegt. De eerste mogelijkheid is dat Coutinho wordt betrokken in een deal die moet zorgen dat Lautaro Martínez de omgekeerde weg bewandelt. De Argentijn geldt momenteel als de grote favoriet voor de spitspositie in het Camp Nou en wordt al langere tijd in verband gebracht met een verhuizing naar Barcelona.

Inter zou er volgens de sportkrant uit Turijn ook voor kunnen kiezen om Coutinho buiten een eventuele deal voor Martínez om binnen te halen. De aanvallende middenvelder wordt momenteel door Barcelona verhuurd aan Bayern München en de Italianen hebben een dergelijk scenario in gedachten waarbij zij hem voor twee seizoenen op huurbasis naar het Giuseppe Meazza halen. Coutinho ligt nog tot medio 2023 vast bij Barcelona, maar het is de vraag of hij nog toekomst heeft in Catalonië.

Mocht het inderdaad lukken om Coutinho binnen te hengelen, dan gaat Antonio Conte waarschijnlijk zijn spelsysteem op de schop gooien. Ervan uitgaande dat Martínez aankomende zomer vertrekt, heeft de oefenmeester in gedachten om volgend seizoen in een 3-4-2-1-opstelling te gaan spelen. Romelu Lukaku zou in dat geval het aanspeelpunt in de spits blijven, met Coutinho en Christian Eriksen als de twee spelers die kort achter hem voor de aanvallende impulsen moeten zorgen.