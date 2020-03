Oproep tot stop van Champions League en Europa League vanuit Lyon

Als het aan voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon ligt, dan wordt de Champions League dit seizoen niet meer uitgespeeld. De sportbestuurder vindt dat er in deze tijd van het coronavirus keuzes moeten worden gemaakt. “Laat de Champions en Europa League, de bekerfinales en interlands gaan. Focus je op de competitie”, zo is het devies van Aulas zaterdag in L’Équipe.

Voordat het coronavirus de kop opstak in Europa, deed Olympique Lyon nog goede zaken om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Het team van Rudi Garcia won in eigen huis met 1-0 van Juventus en dus zijn de uitlatingen van Aulas des te opvallender. De return in Turijn werd in een eerder stadium al afgelast.

"Als we de Ligue 1 willen redden, dan moet die absoluut voor 30 juni zijn afgerond”, zo benadrukt Aulas. “Desnoods achter gesloten deuren. Het is belangrijk om niet te laat te zijn met het oog op volgend seizoen.” Met nog tien speelrondes te gaan staat Olympique Lyon slechts zevende op de ranglijst en dus moet men nog vol aan de bak om een Europees ticket veilig te stellen.

Aulas had het recent nog verbaal aan de stok met collega Jacques-Henri Eyraud van Olympique Marseille. De voorzitter van Olympique Lyon pleitte voor het schrappen van het seizoen in de Ligue 1 en daar kon Eyraud met zijn hoofd niet bij. Marseille staat op een keurige tweede plaats in de Ligue 1.