Feyenoord en Ajax slaan handen ineen met unieke landelijke actie

Feyenoord en Ajax zouden zondagmiddag eigenlijk tegenover elkaar staan in De Kuip, maar door de uitbraak van het coronavirus is de Klassieker voorlopig uitgesteld. De beide aartsrivalen slaan zaterdagochtend de handen ineen door in een paginagrote advertentie in de landelijke kranten het zorgpersoneel te bedanken. Er rijdt tevens een zogenaamd ‘moving billboard’ met de boodschap door het land.

‘Hand op Hand voor onze dapp’re strijders in de zorg’, zo koppen Feyenoord en Ajax in de advertentie, verwijzend naar beide clubliederen. “,Dit weekend staan we niet tegenover elkaar, maar slaan wij samen hand op hand. We klappen nu niet voor onze spelers, maar voor alle zorgverleners. Dapp’re strijders, wij zijn jullie dankbaar en wensen jullie heel veel sterkte toe”, zo valt er in de gezamenlijke advertentie te lezen. Het ‘moving billboard’ met deze boodschap rijdt zaterdagochtend langs verschillende ziekenhuizen in Rotterdam en Amsterdam.

Het ‘moving billboard’ komt in Amsterdam langs het UMC (locatie VUmc en locatie AMC), BovenIJ en OLVG (locatie West) aan, terwijl er in Rotterdam een bezoek wordt gebracht aan het Ikazia, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Erasmus MC. Bij het AMC in Amsterdam en het Erasmus MC in Rotterdam zal het ‘moving billboard’ voor langere tijd blijven staan.

“De boodschap spreekt hopelijk voor zich”, laat Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon weten aan het Algemeen Dagblad. “Als grote clubs, die elkaar dit weekeinde zouden treffen voor wat velen zien als de wedstrijd van het jaar, willen we aangeven wie er in onze ogen dezer dagen een klaterend applaus verdienen. Zie het als een welgemeend dankjewel, richting al die mensen die nu, in zware tijden, zo keihard werken voor ons allemaal. Al zijn we als clubs dan grote sportieve rivalen, dit doen we bewust samen, eensgezind en vooral met enorm grote waardering.”