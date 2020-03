BILD: Willems veel langer uit de roulatie door forse knieschade

Jetro Willems liep in januari een zware knieblessure op. Aanvankelijk werd gemeld dat de door Eintracht Frankfurt aan Newcastle United verhuurde vleugelverdediger in de wedstrijd tegen Chelsea zijn voorste kruisband had afgescheurd, waar normaal gesproken zes tot negen maanden van gerevalideerd moet worden. BILD meldt nu echter dat de schade aan het gewricht van Willems een stuk forser is en dat hij pas in februari 2021 weer op het veld zal staan.

De Duitse krant schrijft dat niet alleen de voorste, maar ook de achterste kruisband van Willems is afgescheurd en dat er tevens kraakbeenschade is ontstaan. Op Instagram deelde de 25-jarige verdediger afgelopen week een video waarin te zien is hoe hij in het zwembad loopt. “Ik heb beetje ruimte voor verbetering gelaten, maar ik heb ze laten zien, hey hou me beter in de gaten”, schreef Willems bij de video.

Volgens BILD behoren de stappen in het zwembad tot de eerste fase van de revalidatie van Willems. De verdediger is afgelopen week voor het eerst weer in Frankfurt geweest, waar hij een ontmoeting had met de nieuwe teamarts Florian Pfab en zijn knie nader is onderzocht. Er wordt op dit moment verwacht dat Willems pas in februari 2021 zijn rentree kan maken. Het is voorlopig nog de vraag voor welke club dat zal zijn.

Newcastle United huurde Willems dit seizoen van Eintracht Frankfurt en bedong een optie tot koop ter waarde van elf miljoen euro, maar het wordt door de zware blessure niet aannemelijk geacht dat die gelicht gaat worden. Willems, wiens contract bij Eintracht Frankfurt nog loopt tot medio 2021, kwam tijdens zijn huurperiode bij the Magpies tot twintig optredens, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists.