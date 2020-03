Lampard heeft goed nieuws over Hudson-Odoi en doet dringende oproep

Chelsea maakte afgelopen vrijdag wereldkundig dat Callum Hudson-Odoi positief getest was op het coronavirus. De gehele selectie van de hoofdmacht, de technische staf en enkele andere medewerkers gingen vervolgens in zelfisolatie. Frank Lampard heeft dinsdagavond goed nieuws te melden over de negentienjarige aanvaller.

“Ik ben blij dat ik kan zeggen dat Callum geweldige vooruitgang heeft geboekt en zich bijna zoals normaal voelt. Dat is uiteraard het nieuws dat we allemaal hadden willen horen”, zegt Lampard op de website van Chelsea. “Ik ben me er natuurlijk bewust van dat niet iedereen kan of zal herstellen van het virus, dus ik roep iedereen op om verantwoordelijkheid te tonen en aandacht te geven aan de gezondheid van anderen.”

“Laat ik duidelijk zijn: ik ben geen medisch expert. Maar neem alsjeblieft de tijd om oudere familieleden of kwetsbare mensen even te bellen, omdat ze mogelijk alleen zitten. Of probeer aan te bieden om wat boodschappen te brengen, als zij niet naar buiten kunnen”, gaat de manager van Chelsea verder. “Laten we voor elkaar blijven zorgen. Social distancing kan mensen ook isoleren, maar het betekent niet dat je elkaar op afstand kan steunen.”

“We weten nog steeds wanneer het voetbal weer kan beginnen, maar het is het op dit moment niet waard om ons daar zorgen over te maken. We missen allemaal het voetbal, alleen moeten we nu vooral aan de belangen van de maatschappij denken. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die zich afgelopen weekend vreemd heeft gevoeld zonder sport, maar uiteindelijk draait het allemaal om het grotere aspect”, besluit Lampard.