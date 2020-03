‘Toen de dokter mij dat zondag vertelde, dacht ik dat het om een grap ging’

Bij Valencia zijn in totaal vijf spelers besmet met het coronavirus, terwijl de Spaanse club maandagavond meldde dat 35 procent van de afgenomen tests bij het complete personeel positief is teruggekomen. Eliaquim Mangala, één van de spelers die besmet is geraakt met het coronavirus, kon het afgelopen zondag nauwelijks geloven toen hij het slechte nieuws vernam van de medische staf van Valencia.

De 29-jarige Mangala verblijft al enkele dagen in quarantaine, al zijn de symptomen van het coronavirus volgens hem nog niet merkbaar. "Afgelopen vrijdag werden er enkele tests afgenomen door de club, die vrij simpel waren", verklaart de centrumverdediger in gesprek met L'Équipe. "Ik had ook nog helemaal geen last van symptomen en deed gewoon zoals altijd."

"Toen de dokter mij zondagochtend vertelde dat ik positief was getest, was dat echt een grote schok", vervolgt Mangala zijn relaas. "Ik dacht in eerste instantie dat het om een grap ging. Maar toen de dokter begon over een quarantaine van veertien dagen, waarin ik zou worden afgezonderd van mijn kinderen, kwam al snel het besef dat het niet om een grap ging." Mangala liet vervolgens op zondag via de sociale media weten dat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

"Ik verblijf thuis in quarantaine", schreef Mangala aan zijn volgers. "Ik heb geluk, want in mijn huis kan mijn gezin geïsoleerd blijven leven. Ik verblijf op deze verdieping, terwijl mijn gezin momenteel boven verblijft. We proberen elkaar zo veel mogelijk te ontwijken. Mijn dag ziet er overzichtelijk uit. Ik heb geen last van symptomen, waardoor ik gewoon kan doortrainen. Ik heb een trainingsschema meegekregen van Valencia." Buiten het huis neemt Mangala extra voorzorgsmaatregelen. "Ik train met een masker op. Daarna kijk ik binnen naar documentaires en films en speel ik ook videospelletjes. Ik heb Netflix en lees daarnaast boeken." Net als in heel Europa ligt LaLiga voorlopig stil, terwijl het EK door de UEFA inmiddels is verplaatst naar de zomer van 2021.