‘Hij is het grootste talent van Nederland en kan richting Hakim Ziyech’

In Dreamteam stellen kopstukken van de clubs uit de Eredivisie hun favoriete Eredivisie-elftal samen met maar één regel: van iedere club mag maar één speler gekozen worden. Als na de voorbeschouwing de definitieve opstelling is gemaakt mag de speler in kwestie ook nog een coach uitkiezen uit de Eredivisie onder wie hij graag nog een keer zou spelen. In deze aflevering is de captain van FC Emmen aan de beurt: Michael de Leeuw. De aanvoerder trapt meteen goed af door zichzelf als eerste in de opstelling te plaatsen.

