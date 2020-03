Liverpool heeft duurste selectie; Mbappé blijft Oranje-trio ver voor

Liverpool beschikt met een bedrag van 1,4 miljard euro over de meest waardevolle selectie uit de vijf grote Europese competities ((Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk), zo blijkt uit onderzoek van CIES Football Observatory. The Reds worden op korte afstand gevolgd door Manchester City (1,36 miljard euro). In de top tien is er in totaal plaats voor maar liefst vijf Engelse clubs, terwijl ook Barcelona en Real Madrid een eervolle vermelding krijgen.

Uit het onderzoek van bovengenoemd researchbureau komt naar voren dat de spelers van Barcelona een totale waarde van 1,17 miljard euro vertegenwoordigen, wat de Catalaanse grootmacht een derde plaats oplevert in het eindklassement. Real volgt op de vierde plaats met een totaalbedrag van 1,1 miljard euro. Chelsea, vorig seizoen winnaar van de Europa League, sluit de top vijf af met een bedrag van 1.008 miljard euro.

In de onderste helft van de top tien verschijnt de naam van nummer zes Manchester United, ondanks de aanstaande landstitel van Liverpool nog steeds de recordkampioen van Engeland (1.007 miljard euro). Kort daarachter krijgt Paris Saint-Germain (979 miljoen euro) de zevende plek toebedeeld. Atlético Madrid (836 miljoen euro), Tottenham Hotspur (787 miljoen euro) en Juventus (783 miljoen euro) sluiten de rij. Borussia Dortmund is met 756 miljoen euro de eerste Duitse club op de twaalfde plaats. Bayern München (716 miljoen euro) en RB Leipzig (626 miljoen euro) volgen op respectievelijk de dertiende en veertiende plaats.

Het CIES Football Observatory kijkt bij de transferwaardes onder meer naar leeftijd, prestaties en de economische waarde van de betreffende club. Individueel gezien komt Kylian Mbappé als speler met de hoogste transferwaarde uit de bus: 251 miljoen euro. De PSG-aanvaller scoort op dat gebied beter dan Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De transferwaarde van de Oranje-internationals ligt momenteel tussen de 90 en 120 miljoen euro, zo blijkt uit het onderzoek.