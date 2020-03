Besmette Serie A-speler grapt via Instagram: ‘Dit is voor hem als vakantie’

Dusan Vlahovic is een van de spelers in de Serie A die besmet is geraakt met het coronavirus. De twintigjarige aanvaller van Fiorentina is momenteel aan de beterende hand en heeft zaterdag via social media een update gegeven aan zijn achterban.

Vlahovic is samen met ploeggenoten German Pezzella en Patrick Cutrone positief getest op het coronavirus en verblijft momenteel, net als de overige selectieleden van Fiorentina, in quarantaine. Via Instagram Live vertelt Vlahovic hoe hij in de smiezen had dat hij besmet was met het longvirus. "Ik was thuis aan het slapen en werd plots bezweet wakker, met een griepje. Ik besloot mijn lichaamstemperatuur op te meten: 37 graden Celsius."

"Ik nam wat medicijnen en belde de club op. Mijn griep werd echter erger, want mijn lichaamstemperatuur was in de avond gestegen naar 39 graden Celsius", vervolgt de Serviër. "Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Ik had niet het idee dat het iets ernstigs was… Hoe dan ook: ik voel me oké en neem nu rust. Het enige wat ik nu kan doen is rusten en over veertien dagen zal het voorbij zijn. Ik moet simpelweg uit de buurt van andere mensen blijven."

Vlahovic, dit seizoen in de Serie A goed voor 22 wedstrijden en 6 doelpunten, heeft zijn ploeggenoten niet meer gezien sinds hij in quarantaine is geplaatst, maar veronderstelt 'dat het goed met ze gaat'. Eén specifieke ploeggenoot redt zich volgens Vlahovic hoe dan ook in quarantaine: Federico Chiesa. "Dit is voor hem als een vakantie, hij zit altijd in zijn kamertje!", grapt Vlahovic. "Chiesa is dol op gamen. Ik durf het niet aan om FIFA te spelen tegen hem. Hij doet niets anders met zijn tijd, dus ik zou geen schijn van kans maken tegen hem. Pol Lirola (een andere ploeggenoot van Fiorentina, red.) is ook verslaafd aan gamen.”