Spelers Telstar weigerden duel met Sparta: ‘Hier hebben we slecht gevoel bij’

Telstar en Sparta Rotterdam spelen dit weekend vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus geen reguliere wedstrijden, maar hadden wel in gedachten om zaterdag een oefenwedstrijd tegen elkaar te spelen. Dit plan werd echter geschrapt nadat de spelers van Telstar duidelijk maakten hier liever niet aan mee te willen werken.

“Vandaag hadden we willen spelen, maar de spelers wilden niet”, legt trainer Andries Jonker uit bij NH Radio Sportcafé. “We hadden vandaag tegen Sparta kunnen oefenen. Het was een opmerkelijk moment gisteren. Toen ik de spelers vertelde dat we een oefenwedstrijd konden spelen nam een van hen het woord: ‘Trainer, hier hebben we een slecht gevoel bij. We spelen liever niet.’”

“Toen heb ik ze gezegd dat ik daar geen ruzie over wil maken en dus heb ik Sparta afgebeld”, gaat Jonker verder. De oefenmeester zag een vriendschappelijk duel wel zitten: “Het was een leuke wedstrijd geweest, maar als mijn spelers zich niet happy over voelen gaan we daar niet aan beginnen.” Telstar blijft ondanks de stillegging van de competitie wel trainen achter gesloten deuren.