Kurzawa ‘vergeet’ coronavirus en viert uitbundig feest buiten stadion

De 2-0 overwinning op Borussia Dortmund in de Champions League maakte woensdagavond nogal wat los bij Layvin Kurzawa. De linksback van Paris Saint-Germain verliet kort na de zege het Parc des Princes om bij de uitgang feest te vieren met supporters. Een opmerkelijke gebeurtenis, aangezien het duel vanwege de uitbraak van het coronavirus achter gesloten deuren werd afgewerkt en er enkele protocollen waren ingevoerd.

Kurzawa vierde op uitbundige wijze feest met de fans van PSG, die de naam van de vleugelverdediger meermaals scanderen. Ondanks het feit dat er geen publiek welkom was kwamen toch veel aanhangers van de Franse grootmacht naar de ingang van het stadion om de spelers op die manier te steunen. Na de plaatsing voor de kwartfinale van het miljardenbal was de vreugde dan ook groot. Kurzawa werd uiteindelijk door enkele leden van de ME weer richting het Parc des Princes gedirigeerd.

Kurzawa was niet de enige speler van PSG die de overwinning op Dortmund uitgebreid vierde. Op de sociale media is te zien hoe de selectie van trainer Thomas Tuchel vanaf het parkeerdek de duizenden fans bedanken voor hun steun. In verschillende filmpjes en op foto’s is tevens te zien hoe de spelers van PSG Erling Braut Haaland op de hak nemen. Haaland gaat na een treffer altijd in een mediatiehouding op de grond zitten. Neymar deed dit na een klein halfuur spelen aan de zijlijn toen hij voor het openingsdoelpunt zorgde. Na afloop van de wedstrijd deed de volledige selectie dit op het veld en ook nog eens een keer in de kleedkamer.