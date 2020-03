Beerensteyn en Martens schitteren bij doelpuntrijke confrontatie met Frankrijk

Het Nederlands dameselftal heeft het vriendschappelijke Tournoi de France afgesloten met een gelijkspel. Na eerder twee doelpuntloze remises tegen Canada en Brazilië volgde vanavond een nieuwe puntendeling tegen gastland Frankrijk: 3-3. Het team van bondscoach Sarina Wiegman gaf de overwinning op het laatste moment uit handen. Frankrijk pakt de toernooizege met zeven punten uit drie duels; Nederland eindigt met drie punten uit drie duels als tweede, voor Brazilië en Canada (beide twee punten).

De Oranje Leeuwinnen stelden teleur in de twee voorgaande wedstrijden, maar vanavond kwamen de dames van Wiegman eindelijk tot scoren op het Tournoi de France. Na een degelijke eerste helft leidde Nederland bij rust met 1-2. Lynn Wilms opende in de 29ste minuut de score met een schot door de benen van de Franse keepster en kort erna zette Sherida Spitse vanaf de strafschopstip de 0-2 op het scorebord, nadat er een overtreding was gemaakt op Lieke Martens.

Nederland wist de marge van twee vervolgens echter niet mee te nemen naar de rust. Dominique Bloodworth wilde de bal in de blessuretijd van de eerste helft terugkoppen op Sari van Veenendaal, maar de verdedigster wist onvoldoende vaart mee te geven aan het leder. Daardoor kon Valérie Gauvin aan de bal komen en scoren: 1-2. Het aansluitingsdoelpunt net voor rust gaf de Fransen moraal. De thuisploeg zocht na de onderbreking vol goede moed de aanval en werd na een klein kwartier geholpen door Spitse.

Spitse dook in de eigen zestien met de armen naar een voorzet Viviane Asseyi, waarna de strafschop die volgde werd benut Griedge Mbock Bathy: 2-2. Nederland wist zijn voorsprong een kwartier later via Martens echter toch weer in ere te herstellen. Zij vond vanbinnen het strafschopgebied op prachtige wijze de bovenhoek, nadat zij uitstekend in stelling was gebracht door Lineth Beerensteyn. De Oranje Leeuwinnen leken de overwinning daarmee binnen te hebben, maar in de 94ste minuut kwam Frankrijk toch weer langszij via Ouleymata Sarr.