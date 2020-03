‘Koeman was bij Feyenoord, maar we hebben verder niet gesproken’

Justin Bijlow keerde in januari terug bij Feyenoord, na een jaar vol met blessureleed. Na het tussentijdse vertrek van Kenneth Vermeer naar Los Angeles FC is hij uitgegroeid tot de eerste doelman van de bekerfinalist uit Rotterdam. Bijlow wordt zelfs al gelinkt aan het Nederlands elftal, maar de jonge sluitpost wil met het oog op het EK liever niet op de zaken vooruitlopen.

De keeper van Feyenoord is in het afgelopen jaar gegroeid op mentaal vlak. "Toen ik geblesseerd was ben ik bewust beelden gaan bekijken van grote keepers", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Van Alisson Becker, Marc-André ter Stegen en Jan Oblak. Maar ook André Onana. Allemaal verschillende types. De één heerst in zijn hele zestienmetergebied, de ander is sterk op de lijn." Bijlow zou graag de rust van een topkeeper hebben. "Ik kan mij een tegengoal van mezelf herinneren toen ik onder de lat stond tegen Ajax. David Neres brak door en ik kwam meteen mijn goal uit. Balletje breed en tegendoelpunt."

Bijlow maakt doorgaans een goede indruk onder de lat bij Feyenoord, waardoor de stap naar Oranje een logisch vervolg lijkt. Oranje is zeker ‘een droom’, zo geeft hij toe. "Maar ik sta pas weer anderhalve maand onder de lat", waarschuwt Bijlow voor al te veel optimisme. "Ik heb onder Ronald Koeman al eens meegetraind en ik zat al eens bij de voorselectie. Vorige maand was de bondscoach op ons trainingscomplex en hebben we elkaar een hand gegeven. Nee, verder hebben we niet gesproken."

Er wordt vaak gezegd dat het niveau in Nederland op het gebied van keepers niet erg hoog is. Bijlow ziet echter voldoende ‘prima keepers’ rondlopen. "André Onana behoort tot de wereldtop. Die keept in de halve finale van de Champions League hetzelfde als tegen Sparta Rotterdam uit", aldus de doelman van Feyenoord, die ook Marco Bizot, Sergio Padt en Jeroen Zoet naar voren schuift. "In Engeland speelt Tim Krul wekelijks. Kenneth Vermeer blijft een geweldige keeper. Net als Jasper Cillessen natuurlijk. Er zijn gewoon prima keepers in Nederland."