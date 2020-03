Van der Sar: ‘Raar dat zelfs daar na paar nederlagen het vertrouwen afneemt’

Ajax maakt een lastige periode door, met de uitschakeling in de Europa League en de TOTO KNVB Beker en nederlagen in de Eredivisie tegen Heracles Almelo en AZ. Afgelopen zaterdag werd er echter wel gewonnen van sc Heerenveen en algemeen directeur Edwin van der Sar hoopt dat de ploeg van trainer Erik ten Hag de weg naar boven weer in kan zetten.

“De zege op Heerenveen was meer dan welkom en wat ons betreft is die negatieve periode nu ten einde. In de tussentijd hebben we twee competities moeten loslaten”, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Ajax is ondanks de mindere periode nog volop in de race om de landstitel en de Amsterdammers gaan momenteel samen met AZ aan kop. “Er zal nu gevochten moeten worden voor die ene prijs, dat doen we met meer clubs en dat maakt de Nederlandse competitie tegelijkertijd toch interessant”, gaat Van der Sar verder.

De doelman wijst naar de Premier League, waar Liverpool met een straatlengte voorsprong kampioen lijkt te worden. Ondanks deze positieve reeks was er onlangs ook bij the Reds sprake van lichte zorgen, zo constateert hij. “Afgelopen week sprak ik de algemeen directeur van Liverpool, Peter Moore, en samen hadden we het erover hoe raar het is dat zelfs bij een team in zo’n succesperiode een paar nederlagen het vertrouwen doen afnemen.”

“Liverpool kreeg een eerste tikje, daarna nog eentje en dan gebeurt er toch iets. Voor Liverpool blijft het winnen van de Premier League het summum, maar ze willen ook graag de Champions League verdedigen. Dan wordt het zeker na een paar nederlagen opeens een lastige wedstrijd tegen Atlético Madrid morgenavond”, sluit hij af. Liverpool verloor de heenwedstrijd in Spanje drie weken geleden 1-0 en zal op Anfield dus flink aan de bak moeten om de kwartfinales van het miljardenbal te bereiken.