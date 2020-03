‘Hij is eigenlijk al weg bij Ajax, dat werkt door in de psyche’

Ajax ligt uit Europa, zag streekgenoot AZ op gelijke hoogte komen in de Eredivisie en werd afgelopen week in de halve finale van de TOTO KNVB Beker afgetroefd door FC Utrecht. De club uit Amsterdam kampt met een sportieve crisis en dat heeft volgens Henk Spaan een aantal oorzaken. De journalist wijst op de vele blessures in de selectie van trainer Erik ten Hag en anderzijds zouden tegenstanders inmiddels goed in de gaten hebben hoe Ajax te bestrijden is.

“Dat zagen we tegen AZ en Utrecht. Ook de aanstaande transfers spelen een rol”, vertelt Spaan aan de NOS. “Hakim Ziyech heeft getekend bij Chelsea. Hij is eigenlijk al weg. Dat werkt door in de psyche. Het leek er woensdag tegen Utrecht op dat hij de motivatie niet heeft.” Spaan krijgt bijval van Hedwiges Maduro. “Altijd wanneer er bij Ajax transfers of geruchten zijn, is het even wat minder”, meent de oud-Ajacied.

“Noem mij eens een Europese topclub waar nu al een speler is verkocht voor komend seizoen. Dat doet iets met het groepsproces”, benadukt Maduro. “Het grootste probleem is dat de spelers het niet samen doen. De bereidheid om met z'n allen aan te vallen en druk te zetten ontbreekt. En als er één speler niet meedoet, kan alles helemaal openliggen.”

Prolongatie van de landstitel is van groot belang is voor Ajax, niet in de laatste plaats vanwege de indrukwekkende loonlijst. De slechte resultaten leiden onherroepelijk tot kritiek op het functioneren van de trainer. "Het hoofddoel is kampioen worden. Dat is het belangrijkste, dan speel je Champions League. In principe staat Ajax er nog goed voor. Ze moeten Ten Hag nu dus gewoon steunen. Aan het einde van het seizoen kunnen ze alles evalueren”, vindt Maduro.

“Om de een of andere reden komt het er nu niet uit”, zegt Spaan, die denkt dat het uitduel met sc Heerenveen niet per se een lastige wedstrijd hoeft te gaan worden. “Als ze tegen Heerenveen binnen tien minuten een doelpunt maken, kan het weer gaan lopen. Dat soort kleine dingen kunnen het verschil maken. Ik kan me ook niet voorstellen dat AZ de komende tien wedstrijden gaat winnen. Die komen ook onder druk. Dus ik zou niet weten waarom Ajax niet gewoon kampioen kan worden.”