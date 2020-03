Tubantia meldt enorme onrust bij FC Twente: grote twijfel over García

FC Twente kent een bewogen seizoen. De prestaties zijn tegenvallend, terwijl er achter de schermen grote onrust heerst. TC/Tubantia meldt vrijdagavond dat alle kopstukken van de Tukkers onder vuur liggen. “Van de trainer tot de adviseur van de raad van commissarissen”, zo klinkt het.

De supporters van Twente maken zich grote zorgen over de degradatiestrijd en volgens het regionale dagblad heerst er ontevredenheid over de nieuwe gezamenlijke opleiding met Heracles Almelo. De krant schrijft dat trainer Gonzalo García ‘al tijden’ onder vuur ligt en technisch directeur Ted van Leeuwen is middels een spandoek door de fans gevraagd om te vertrekken. “En algemeen directeur Paul van der Kraan? Verketterd op de werkvloer, vanwege zijn ‘botte saneren’.”

Van Leeuwen en Van der Kraan zouden nauwelijks meer met elkaar communiceren, terwijl hoofd jeugdopleiding Eric Weghorst onlangs ‘op een weinig tactvolle manier bedankt werd voor bewezen diensten’. Daarnaast waren er ook nog de zogenoemde ‘Brama-tapes’, een uitgelekt gesprek tussen Sander Boschker, García en de supporters. In dit gesprek werd Wout Brama door de leden van de technische staf met de grond gelijkgemaakt.

Volgens clubwatcher Leon ten Voorde staat trainer García onder zware druk om Twente in de Eredivisie te houden. “Probleem is alleen dat er niet alleen bij de fans, maar ook intern twijfels zijn over zijn functioneren”, zo klinkt het. “Voor veel supporters is er maar één man die de club weer in rustig vaarwater kan brengen en dat is Fred Rutten. Rutten is dit seizoen adviseur van de raad van commissarissen, maar de achterban zou graag zien dat hij een formele functie krijgt. Dat werd hem zaterdag via een spandoek gevraagd. Niet vriendelijk, maar dringend en dwingend. Kortom: weer gedoe en onenigheid.”