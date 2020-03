Louis van Gaal dreigt record kwijt te raken in jubileumduel Aaron Meijers

AZ boekte vorige week zondag een belangrijke overwinning op Ajax in de strijd om de landstitel. Veel tijd om na te genieten was er niet voor de Alkmaarders, want het vizier werd al snel gericht op de wedstrijd tegen ADO Den Haag. De bezoekers strijden tegen degradatie en zullen er alles aan doen om een resultaat te boeken tegen de medekoploper van de Eredivisie. Opta beschouwt voor op de wedstrijd in het AFAS Stadion, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

o Van de laatste zeven Eredivisie-duels met ADO Den Haag wist AZ er maar één niet te winnen of de nul te houden: de ontmoeting vorig seizoen in Alkmaar (2-3 voor ADO).

o AZ wist in 21 van de laatste 24 thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag in de Eredivisie minstens 2 keer te scoren.

o AZ stond dit Eredivisie-seizoen korter op achterstand dan ieder ander team in de competitie (229 speelminuten), terwijl ADO na RKC Waalwijk (958) de ploeg is die het langst tegen een achterstand aankeek (911 minuten).

Voorbeschouwing Opta Eredivisie-speelronde 26

o AZ hield dit seizoen zestien keer de nul in de competitie, in slechts één Eredivisie-seizoen behaalden de Alkmaarders meer clean sheets: 22 in 2008/09, ook 16 in 1974/75 en 2006/07.

o Geen speler won in de afgelopen drie speelrondes meer tackles dan Jordy Clasie (tien van de twaalf, net als Deyovaisio Zeefuik en Tyrell Malacia).

o Arne Slot pakte 53 punten in zijn eerste 24 Eredivisie-wedstrijden als trainer van AZ, geen enkele coach verzamelde minimaal 56 punten in zijn eerste 25 Eredivisie-duels als AZ-trainer (Louis van Gaal 55).

o ADO Den Haag is een van de vier ploegen die dit Eredivisie-seizoen nog geen treffer incasseerde van Myron Boadu, Calvin Stengs of Oussama Idrissi (samen met Vitesse, FC Groningen en VVV-Venlo).

o Aaron Meijers kan zijn driehonderdste Eredivisie-wedstrijd spelen; de ADO-speler verloor in de Eredivisie van geen team vaker dan van AZ (twaalf keer, gelijk met Ajax en PSV).

o ADO is dit seizoen één van de drie Eredivisie-ploegen die vaker trefzeker was in uitwedstrijden (veertien goals in twaalf duels) dan voor eigen publiek (elf goals in dertien duels), samen met Willem II en sc Heerenveen.

o ADO loste sinds de aanstelling van Alan Pardew slechts 49 schoten in de Eredivisie, minimaal 21 minder dan elke andere club in de competitie.