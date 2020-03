‘Natuurlijk zou het geweldig zijn om in een mentorrol bij Feyenoord te werken’

Hans de Koning vertrok meer dan veertig jaar geleden uit Rotterdam en als trainer werkte hij onder meer bij FC Volendam, Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk en zijn huidige club VVV-Venlo. De in de Maasstad geboren oefenmeester volgt de verrichtingen van de clubs uit zijn geboortestad echter nog altijd op de voet en sluit een dienstverband bij Feyenoord, waar hij als kleine jongen vaak plaatsnam op de tribune, in de toekomst niet uit.

“Ik zie ons nóg staan: vakkie X, staanplaats achter het doel. En maar hopen dat Feyenoord won. Heb ik nog trouwens, ook met Sparta en Excelsior. Je kijkt op Teletekst altijd eerst even wat die clubs hebben gedaan. Gek is dat eigenlijk”, blikt hij terug in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Koning verwacht echter niet als eindverantwoordelijke in De Kuip aan de slag te kunnen.

“‘Wil je dan nooit hoofdtrainer van Feyenoord worden?’, wordt me weleens gevraagd. Joh, denk ik dan, die gaan me heus niet halen”, toont hij zich realistisch. De Konings voornaamste doel dit seizoen is dan ook VVV behouden voor de Eredivisie: “En dan zien we wel weer. Misschien wil de club met me door. Misschien zeggen ze wel: 'Hans, halfjaartje was genoeg.' Even goede vrienden.”

“Kijk, natuurlijk zou ik het als Rotterdammer geweldig vinden om ooit in een mentorrol bij Feyenoord te werken. Maar ook in de Eerste Divisie, waar ik het altijd prima naar mijn zin heb gehad, zou ik zo weer aan de slag gaan. Ik voel me nergens te groot voor”, sluit hij af. De Koning bezet met de Limburgers momenteel de dertiende plek in de Eredivisie, met een voorsprong van drie punten op nummer zestien Fortuna Sittard. FC Emmen is zaterdagavond de eerstvolgende tegenstander voor VVV.