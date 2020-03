Beloning voor voormalig Ajax-talent; prijzenregen bij SC Cambuur

De winnaars van de individuele Bronzen Kampioensschilden in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie zijn wereldkundig gemaakt. Anthony van den Hurk, aanvaller van MVV Maastricht, is uitgeroepen tot de Beste Speler. Hidde Jurjus viel ook in de prijzen, want de sluitpost van De Graafschap mag zichzelf de Beste Keeper noemen van de derde periode. Er waren daarnaast ook prijzen voor Robert Mühren (Topscorer), Francesco Antonucci (Beste Talent) en Henk de Jong (Beste Trainer).

De Beste Speler en Beste Keeper worden verkozen aan de hand van de stemmen van alle trainers en aanvoerders in de Keuken Kampioen Divisie én de fans. Van den Hurk ontving ditmaal de meeste stemmen en sleept daardoor voor de eerste keer een Bronzen Kampioensschild in de wacht. Voor Jurjus was het alweer de derde nominatie. De keeper van De Graafschap liet Joshua Smits (Almere City FC), Hobie Verhulst (Go Ahead Eagles) en Mattijs Branderhorst (NEC) achter zich.

FC Volendam, winnaar van de tweede periodetitel, levert met Antonucci, die een verleden heeft in de jeugdopleiding van Ajax, het Beste Talent. De trainers en aanvoerders vonden de aanvallende middenvelder in de afgelopen weken de beste prestaties leveren, zo luidt het oordeel. Mede door de inbreng van Antonucci bezet het elftal van trainer Wim een Jonk momenteel een fraaie vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Koploper SC Cambuur valt deze keer zelfs tweemaal in de prijzen. De Jong krijgt de titel Beste Trainer mee, terwijl Mühren tot Topscorer van de derde periode is gekroond. De trefzekere aanvaller werd eerder dit seizoen al Topscorer van de eerste periode. Daarnaast werd hij in de tweede periode van de jaargang 2019/20 verkozen tot Beste Speler. Mühren kwam tot dusver tot 24 competitiedoelpunten. Alle winnaars krijgen de Bronzen Kampioensschild voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd uitgereikt.