‘Interesse in door PSV verhuurde doelman neemt serieuze vormen aan’

Er is volop belangstelling voor Luuk Koopmans, zo weet Voetbal International woensdag te melden. De doelman van ADO Den Haag wordt gevolgd door tenminste drie clubs uit de Eredivisie, terwijl er naar verluidt ook interesse is vanuit Engeland en Duitsland. Koopmans wordt dit seizoen door PSV uitgeleend aan ADO.

Koopmans maakte vorig jaar bij zijn entree bij ADO de afspraak dat hij na dit seizoen een driejarig contract zou ondertekenen in het Cars Jeans Stadion. Vanwege de fors toegenomen belangstelling lijkt het er echter op dat de 26-jarige sluitpost na de zomerstop elders zijn loopbaan een vervolg geeft. Daarnaast bezet ADO momenteel een degradatieplaats, wat als gevolg kan hebben dat er over enkele maanden een leegloop kan ontstaan bij de nummer zeventien in de Eredivisie.

Mocht Koopmans inderdaad vertrekken, dan houdt ADO een transfersom over. Een gedeelte hiervan komt echter bij PSV terecht, daar er afgelopen zomer afspraken zijn gemaakt omtrent het huurcontract van de doelman. Koopmans staat officieel tot deze zomer onder contract bij PSV, maar een terugkeer in Eindhoven lijkt sowieso geen optie te zijn. Trainer Ernest Faber beschikt over Lars Unnerstall, Robbin Ruiter en Yanick van Osch wat betreft het keepersgilde. Daarnaast speelt Jeroen Zoet op huurbasis voor FC Utrecht.

Koopmans is al bijna het gehele seizoen de eerste keus onder de lat bij ADO, nadat hij de concurrentiestrijd had gewonnen van Robert Zwinkels. De teller staat inmiddels op twintig wedstrijden namen de laagvlieger uit Den Haag. Koopmans speelde in het verleden voor MVV Maastricht en TOP Oss.